CSP Bahia inicia agenda 2024 com Ronald Poon-Affat

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Estado da Bahia (CSP Bahia) dará início às atividades do ano em evento diferenciado e esclarecedor, com tema “Discussão de oportunidades no mercado de vida brasileiro”. Para isso, convidou Ronald Poon-Affat, Diretor de Subscrição Life & Health do IRB Brasil Re, resseguradora multilinha líder em toda a América Latina.

Ronald Poon-Affat, radicado no Brasil desde 1997, os 37 anos de experiência de Ronald abrangem mercados desenvolvidos e emergentes; nomeadamente América do Sul, o Caribe e Europa. Antes de ingressar no IRB Re, liderou equipes de resseguros na América Latina para RGA, Munich Re e Gen Re. Estudou Ciências Atuariais na Universidade de Londres, City UK, onde se formou com honras de primeira classe. Ele é um atuário britânico qualificado (FIA), membro da Academia Americana de Atuários (MAAA), analista financeiro credenciado (CFA) e Fellow da Sociedade de Atuários (FSA). Ele é um voluntário ativo da Sociedade de Atuários e ex-Diretor do Conselho da Sociedade de Atuários. A Sociedade de Atuários reconheceu Ronald como um Voluntário de Destaque em 2015, ele recebeu o Prêmio de Presidente da Sociedade de Atuários em 2016 e, mais recentemente, em 2022, recebeu uma homenagem especial do Instituto Brasileiro de Atuários pelo avanço da profissão no Brasil.

O evento do CSP Bahia ocorrerá no dia 25/01 no auditório do Edf. Salvador Shopping Business – Torre América, às 18:30h e terá vagas limitadas, com prioridade para os representantes das associadas beneméritas e associados do CSP Bahia.