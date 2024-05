Sindseg N/NE promove encontro do setor de seguros no Pará

Na próxima quinta-feira (16/05), Belém do Pará recebe um encontro de corretores de seguros e securitários. O evento, promovido pelo Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) em parceria com o Sincor-PA (Sindicato dos Corretores de Seguros do Pará), será realizado na sede da instituição, a partir das 9 horas.

No encontro, o presidente do Sindseg N/NE, Ronaldo Dalcin, ministrará palestra sobre a visão atual do mercado segurador e seus resultados, abordando também temas importantes para o setor como o PDMS (Plano de Desenvolvimento de Mercados Seguros). “O PDMS é um plano nacional de emergência que requer o engajamento de todos os envolvidos nesse setor, para que as metas sejam alcançadas. Além disso, a visita é importante pois abre espaço para ouvirmos atentamente as demandas e anseios de todos que fazem parte do ecossistema securitário”, aponta.

Durante a apresentação, Dalcin também irá destacar as ações específicas realizadas pelo Sindicato em outras regiões, buscando inspirar iniciativas similares no Pará, além dos números relevantes para o mercado local, apontando áreas de crescimento e oportunidades. O encontro será gratuito, mediante inscrições pelo link. A sede do Sincor-PA está localizada na Av. José Bonifácio, nº 295, em Fátima, Belém.

N.F.

Revista Apólice