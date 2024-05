Indústria de seguros gerais da Malásia atingirá US$ 6,8 bilhões até 2028

A indústria de seguros gerais da Malásia deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,8%, de MYR 22,6 bilhões (US$ 5,0 bilhões) em 2024 para MYR 30,5 bilhões (US$ 6,8 bilhões) em 2028, em termos de prêmios emitidos diretamente. (DWP), prevê a GlobalData.

A base de dados de seguros da consultoria revela que a indústria de seguros gerais na Malásia deverá crescer 8,3% em 2024, apoiada por linhas de seguros automóveis e patrimoniais, que deverão representar 73% do DWP de seguros gerais em 2024.

Sneha Verma, analista de seguros da GlobalData, comenta: “A indústria de seguros gerais da Malásia testemunhou um crescimento mais lento de 7,5% em 2023, em comparação com um crescimento de 10,0% em 2022, devido ao crescimento econômico mais lento e à política monetária restritiva. Espera-se que o dinamismo de crescimento recupere em 2024, apoiado por um aumento nas taxas de prêmios em todas as linhas de seguros gerais, impulsionado pelo aumento dos sinistros e pela inflação elevada, bem como pelo aumento da procura de apólices de seguro contra catástrofes naturais (nat-cat) devido a um aumento no frequência de eventos climáticos extremos”.

O seguro automóvel é a linha de negócio líder na indústria de seguros gerais da Malásia, estimando-se que represente uma participação de 46,9% do DWP de seguros gerais em 2024. O produto deverá crescer 8,9% em 2024, apoiado por um aumento nas vendas de veículos. De acordo com a Associação Automotiva da Malásia (MAA), as vendas totais de veículos atingiram 202.245 unidades no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 5% em relação às 192.615 unidades durante o mesmo período de 2023.

Verma acrescenta: “O aumento dos sinistros devido ao número crescente de acidentes rodoviários levará as seguradoras a reavaliar a sua exposição ao risco e a aumentar as taxas de prêmio em 2024, o que apoiará o crescimento do seguro automóvel”.

De acordo com o Departamento de Investigação e Fiscalização de Trânsito na Malásia, os casos de acidentes de trânsito aumentaram 10% em 2023 para 598.635 casos, de 545.588 casos em 2022, e o número de mortes aumentou 104% para 12.417 em 2023, de 6.080 mortes em 2022.

Como resultado, a média de sinistros de seguros automóveis pagos por dia aumentou para RM15,1 milhões em 2023, de RM13,4 milhões em 2022, o que é o mais elevado dos últimos cinco anos, de acordo com a Associação Geral de Seguros da Malásia (PIAM). Espera-se que o seguro automóvel cresça a um CAGR de 7,5% durante 2024-2028.

O seguro patrimonial é o segundo maior ramo, estimado em 26,4% do DWP de seguros gerais em 2024. Espera-se que cresça 11,4% em 2024, apoiado pelo aumento da demanda por apólices de seguro nat-cat. De acordo com a PIAM, o recente aumento de chuvas torrenciais em vários estados da Malásia aumentou a procura de seguro contra incêndios com cobertura contra inundações em 33% no primeiro semestre de 2023, um aumento de 2% em comparação com 31% durante o mesmo período em 2022.

O aumento dos preços dos prêmios devido ao aumento dos sinistros e à inflação também apoiará o crescimento dos seguros patrimoniais. De acordo com o Departamento de Estatística da Malásia (DOSM), as perdas totais devido a inundações aumentaram 21% em 2023, totalizando RM755,4 milhões, em comparação com RM622,2 milhões em 2022. Espera-se que isto aumente as taxas de prêmio em 2024 e apoie seguro de propriedade registrará um CAGR de 9,8% durante 2024-2028.

O seguro de Acidentes Pessoais e Saúde (PA&H) é o terceiro maior ramo, estimado em representar uma participação de 10,1% do seguro geral DWP em 2024. O seguro PA&H deverá crescer 0,3% em 2024, impulsionado pelo aumento da conscientização sobre a saúde e pela inflação médica, levando a uma maior demanda por apólices de seguro saúde. Espera-se que o seguro PA&H cresça a um CAGR de 3,1% durante 2024-28.

Responsabilidade, Seguros Diversos, Marítimos, de Aviação e Trânsito (MAT) devem responder pela participação restante de 16,6% do DWP de seguros gerais em 2024.

Verma conclui: “A recuperação econômica, a crescente sensibilização dos consumidores para os seguros e a recuperação das vendas de veículos apoiarão o crescimento da indústria de seguros gerais da Malásia nos próximos cinco anos. Os altos pagamentos persistentes de sinistros, liderados pela inflação médica, e a ocorrência de eventos regulares de natureza natural levarão as seguradoras a reavaliar sua exposição ao risco e a aumentar as taxas de prêmio no curto prazo”.

