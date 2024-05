Grupo HDI promove campanha de incentivo para corretores focada em produtos residenciais

Entre os dias 2 de maio e 30 de junho, acontece a campanha de incentivo “HDI em Casa é sua”, promovida pelo Grupo HDI para impulsionar as vendas e reconhecer a dedicação de corretores e demais parceiros na frente de produtos residenciais. Esse é mais um projeto de fomento aos negócios dos profissionais conduzido pela empresa, que constantemente realiza esses rankings de acordo com o desempenho de cada participante e os premia com diversas recompensas.

No que diz respeito à dinâmica da campanha, cada apólice emitida valerá pontos no ranking Regional ou Nacional e, ao final da ação, os corretores concorrerão a prêmios no Cartão Cresça Corretor que vão de R$ 500 a R$ 5 mil, além de algumas bonificações surpresa que serão reveladas ao longo do processo. Para essa ação, os produtos que contam pontos são o HDI Duo, que combina, em uma única proposta de contratação, proteção para o automóvel e para a residência, seja casa ou apartamento, e o HDI em casa, opção que engloba coberturas e assistências 24h personalizadas para residências (casa ou apartamento).

As categorias consideradas na campanha são “Seguro Novo”, em que o cliente contrata a proteção pela primeira vez, e “Renovações Congêneres”, que consistem em renovações de segurados anteriormente atendidos por outras empresas do setor, e migraram para o Grupo HDI. Os corretores que desejam conhecer o regulamento na íntegra, com regras de elegibilidade, divisão de grupos, entre outros detalhes, devem acessar este link.

“O segmento residencial registrou expansão nos últimos anos, especialmente após a pandemia, período em que as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e notaram a importância que é garantir mais proteção para seus lares”, explica o vice-presidente de Vida e Ramos Elementares, Igor Di Beo. “E para dar continuidade a essa ascensão, lançamos a nossa nova campanha de incentivo, para que corretores possam continuar tendo sucesso junto à companhia e expandindo as vendas no setor residencial, sempre com o intuito de ajudar a aumentar a conscientização e, claro, para premiá-los por estarem crescendo junto ao Grupo HDI”, completa o executivo.

