Quanta Previdência lança plataforma de educação financeira para longevidade

A população brasileira está envelhecendo em ritmo acelerado. É o que apontam os dados divulgados recentemente pelo Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A população com mais de 65 anos passou de 7,4% para 10,9% na última década.

Diante deste cenário, a busca pela longevidade ativa e financeiramente saudável se tornou cada vez mais essencial no Brasil e no mundo todo. Porém, o desafio não é apenas garantir a estabilidade financeira da população, mas também promover uma cultura de educação de longo prazo que estimule as pessoas a pensarem no futuro.

Com foco na promoção dessa cultura, é que surge uma nova plataforma educacional gratuita: a ACQUA (Academia Quanta de Educação Previdenciária), desenvolvida pela Quanta Previdência em parceria com a Somma Investimentos.

Criada em 2004, a Quanta é pioneira no mercado na modalidade de previdência privada associativa. Segundo a especialista em Economia Prateada e CEO da empresa, Denise Maidanchen, a previdência privada precisa ser vista como uma solução que transcende fronteiras geracionais e atende às preocupações sociais fundamentais.

“A Quanta acredita no poder transformador da educação para a longevidade e em sua importância na mudança do comportamento financeiro da comunidade. É assim que surge a ACQUA, que não é apenas uma fonte de conhecimento. Ela vem com o objetivo de nutrir mentes e desbravar os caminhos da previdência privada como ferramenta essencial para transformar o presente em um futuro desejável”, reforça Denise.

De acordo com o especialista em educação corporativa da Quanta, Wagner Oliveira, o projeto nasceu em 2018 e de lá para cá, a ideia foi reformulada e aprimorada de acordo com as mudanças do mercado para que hoje se tornasse realidade.

“Eu não tenho dúvidas de que a ACQUA promoverá aos seus alunos novos conhecimentos focados na longevidade ativa e na educação de longo prazo, que é uma demanda crescente na sociedade. O brasileiro ainda carece de educação financeira e previdenciária e a nossa plataforma vem justamente para atender essa demanda, curar essa dor e resolver esse problema”, salienta Wagner.

Mercado, desafios e diferencial

O grande desafio na implantação da ACQUA estava no diferencial. Com tantas opções de plataformas de educação financeira no mercado, na sua maioria ligadas a instituições financeiras, como oferecer um conteúdo diferente e uma experiência de aprendizado personalizada aos seus alunos?

Com uma trajetória de quase 20 anos no mercado previdenciário e diversas iniciativas educacionais colocadas em prática ao longo desse tempo, a Quanta Previdência usou da sua expertise para desenvolver essa plataforma, onde o foco é a educação financeira de longo prazo. Tudo isso sem custo para o aluno.

“A maioria das plataformas hoje, abordam diversos temas, muitos deles complexos, que exigem do usuário um mínimo de conhecimento na área financeira. Mas essa não é a realidade da nossa sociedade. Por isso, após muita pesquisa e estudo, entendemos que o grande diferencial da ACQUA é que ela é uma plataforma focada na educação de financeira de longo prazo, onde as pessoas podem adquirir conhecimentos que são fundamentais para conquistar um futuro mais tranquilo e próspero, além de ressignificar a percepção de previdência privada na mente dos brasileiros”, destaca Wagner.

A educação financeira de longo prazo proporciona a capacidade de tomar decisões sobre gastos, economias e investimentos, promovendo a estabilidade financeira pessoal e reduzindo a vulnerabilidade econômica. Além disso, ao compreender os princípios da previdência privada, as pessoas estão mais bem preparadas para planejar sua aposentadoria, assegurando um futuro digno e tranquilo.

Feita para todas as gerações

Na plataforma o aluno terá acesso a cursos abrangentes e práticos focados nos quatro capitais sociais: saúde, social, intelectual e financeiro. A ACQUA é inclusiva e aberta, independentemente da experiência ou conhecimento.

Outra facilidade é o formato dos conteúdos. Dentro da plataforma o aluno vai encontrar vídeos, e-books, infográficos, videocasts e até cursos, tudo desenvolvido de forma inovadora, de fácil compreensão e com trilhas personalizadas de acordo com o perfil do usuário, com linguagem específica para jovens de 13 anos até pessoas com mais de 60 anos.

Ainda de acordo com o especialista em educação corporativa, uma das principais vantagens das plataformas de educação é a democratização do conhecimento.

“Hoje qualquer pessoa com acesso à internet pode aproveitar esses recursos educacionais, independentemente de sua localização ou nível de renda. Essa democratização do conhecimento desempenha um papel crucial em reduzir a desigualdade financeira e empoderar os indivíduos a tomar decisões mais acertadas em relação ao seu futuro financeiro”, salienta Wagner.

Além disso, para acessar o ACQUA não é necessário ter vínculo com a Quanta ou com as instituidoras Unicred e Ailos. Basta o usuário acessar a plataforma através do link e fazer seu cadastro de forma gratuita.

N.F.

Revista Apólice