A Mitsui Sumitomo Seguros (MSS) anunciou que a partir de hoje (24/04) a Porto Seguro iniciará a gestão, no Brasil, dos negócios novos e renovação de seus seguros de Automóvel por meio de cosseguro, operando com a marca MSS. Já no produto Residencial, a Porto terá o direito de renovação das apólices, porém com a marca própria. Os seguros vigentes na Mitsui permanecerão inalterados, sob gestão da seguradora japonesa no Brasil.

Conforme divulgado em setembro do ano passado, as duas empresas assinaram um acordo no qual a Porto Seguro será responsável pela comercialização, subscrição, emissão das apólices e endossos, regulação dos sinistros e prestação dos serviços de assistência para seguros de Automóvel e Residencial.

“Concluímos todas as etapas conforme planejado e agora iniciaremos uma nova jornada com foco em seguros corporativos”, diz Luis Nagamine, diretor geral da Mitsui Sumitomo Seguros.

A partir de agora, a companhia irá focar suas atividades no segmento corporativo. Sempre em conjunto com os corretores, sua estrutura comercial irá oferecer Seguros Empresas (Pequenas e Médias), Patrimonial para Grandes Corporações (Property), Responsabilidade Civil Geral, Riscos de Engenharia, Transportes e Garantia.

A parceria estratégica entre Mitsui Sumitomo Seguros e Porto Seguro reflete a confiança mútua nas oportunidades oferecidas pelo mercado brasileiro e nas vantagens de colaboração. O acordo resulta em otimização operacional, aprimoramento dos produtos e a continuidade do compromisso de longo prazo com os clientes no Brasil.

