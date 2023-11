PicPay ultrapassa 2 milhões de apólices de seguro vendidas

O PicPay acabou de superar 2 milhões de apólices de seguro comercializadas. A empresa atingiu a marca em um ano e meio de operação e vê a adesão dobrar em quatro meses. O total engloba diferentes coberturas, como os seguros de vida, celular e carteira digital.

“Nossos produtos e serviços foram desenvolvidos ouvindo atentamente as necessidades e desafios que nossos usuários enfrentam no dia a dia. Com um portfólio diversificado, é possível personalizar as coberturas de acordo com suas preferências e orçamento, de forma simples e rápida. Estamos empenhados em garantir que nossos clientes estejam protegidos em todas as fases de sua vida”, pontua Claudio Miranda, diretor de Seguros do PicPay.

O seguro de vida, lançamento mais recentemente, é uma parceria com a Icatu e custa a partir de R$ 5,55. O produto contempla morte natural ou acidental, invalidez por acidente e assistência funeral, além de ter coberturas que podem ser utilizadas em vida, como hospitalização e doenças graves.

O limite de cobertura pode chegar a R$ 250 mil, com aceitação automática e instantânea, e há diferenciais como o prazo mais curto para acionar a cobertura em caso de internação hospitalar, de 12 horas, contra 48 horas na maior parte do mercado.

Outra alternativa é o Seguro Carteira Digital, primeiro que protege Pix realizado com outros bancos conectados via Open Finance. A partir de R$ 5,60, o produto é o único no mercado que oferece proteção digital para transações após roubo de informações pessoais ou invasão após cliques em mensagens e links suspeitos. Esse serviço ainda monitora ataques e fraudes ocorridas no ambiente digital, 24 horas por dia.

Já o Seguro Celular dá cobertura contra roubos e furtos qualificados, e conta com planos a partir de R$ 9,90. Todos os produtos incluem um sorteio mensal no valor de R$ 10 mil e podem ser contratados pelo aplicativo, de forma 100% digital, personalizável e sem burocracia.

Como contratar Seguros no PicPay?

– Abra o aplicativo;

– Na tela inicial, procure a lupa e pesquise por “seguros”;

– Localize a opção de seguro desejada;

– Selecione o plano desejado e preencha seus dados;

– Toque no botão “Contratar”;

– Escolha a forma de pagamento e confirme.

N.F.

Revista Apólice