SulAmérica é patrocinadora oficial do 1° Festival Museu das Favelas

O Museu das Favelas se prepara para comemorar seu primeiro aniversário no dia 26, com um festival gratuito e voltado a todos os públicos, em especial, de periferias, ocupações e outros territórios. A SulAmérica, uma das patrocinadoras do museu, é também apoiadora do Festival.

O evento acontecerá no Palácio dos Campos Elíseos, sede do museu, com programação durante todo o dia, das 10h até às 18h. A programação contará com uma homenagem ao Hip Hop que, há 50 anos, surgia com uma festa no Bronx. Em São Paulo, o movimento ganhou força como expressão de resistência na década de 80, tendo a estação de metrô São Bento como importante marco. Além disso, os participantes irão se divertir com uma batalha de B-Boys e B-Girls; com as grafiteiras Patricia Rizka, Amanda Pankill e Dina Inuma, da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop; Discotecagem, entre outros.

Para a diretora de Marketing da SulAmérica, Simone Cesena, o apoio ao museu é uma oportunidade de ampliar o acesso à cultura e potencializar, em especial, vozes das periferias. “A presença do Museu das Favelas na cidade de São Paulo é uma conquista para toda a sociedade, pois precisamos dar espaço às expressões culturais e artísticas vindas das comunidades”, disse Simone.

1° Festival Museu das Favelas

Dia: 26 de novembro

Horário: 10h às 18h

Entrada: Gratuita

Endereço: Rua Guaianases, 1024 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

N.F.

Revista Apólice