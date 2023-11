Fundo de renda fixa da Mapfre supera R$ 2 bi de patrimônio líquido

A Mapfre Investimentos, gestora de recursos do grupo segurador Mapfre, comemora a marca de R$ 2 bilhões em patrimônio líquido do fundo Mapfre Renda Fixa, alcançada no mês de novembro. Lançado em 2007, o fundo conta com mais de 36 mil cotistas e cresceu R$1,8 bilhões em captação líquida apenas entre janeiro e novembro deste ano.

Com aplicação inicial mínima de R$ 100 e taxa de administração de 0,45% a.a., o fundo é considerado a porta de entrada para investidores iniciantes. Ele agrega tanto estratégias de gestão de renda fixa ativa quanto de crédito privado para atingir seu retorno. Nos últimos 12 meses, o fundo atingiu 14,17% de rentabilidade e alta de 10,19% no acumulado de 2023. O fundo oferece liquidez imediata de resgate (liquidação financeira no próprio dia do pedido de resgate pelo cliente), o que permite flexibilidade e rápido acesso ao recurso, caso o investidor precise utilizar o dinheiro.

“A marca de 2 bilhões sob gestão apenas neste fundo é uma conquista relevante para a Mapfre Investimentos e reforça a nossa expertise na alocação de recursos no segmento de renda fixa ativa para diferentes segmentos de clientes”, afirma o diretor de gestão de recursos da companhia, Carlos Eduardo Eichhorn. “Nossa estratégia tem possibilitado atrair um público que, até então, estava predominantemente interessado em opções mais convencionais, como poupança e CDB. O baixo tíquete de entrada, a liquidez imediata e a taxa de administração competitiva conferem ao nosso fundo condições atrativas para o investidor conservador ingressar em um mercado mais sofisticado. Ainda que o mercado espere uma queda do CDI no horizonte, a expectativa é que essa classe de ativos continue atrativa aos investidores”, completa o executivo.

“Nosso planejamento busca manter a volatilidade do fundo em níveis baixos e alocação de pelo menos 50% do fundo em títulos públicos e caixa”, explica o Eichhorn. Na parcela de crédito privado, que pode atingir até 50% do patrimônio, a gestora busca uma alocação diversificada, contando atualmente com 25 nomes em títulos bancários emitidos por instituições de alta qualidade de crédito, conhecidas como “high grade”.

“A metodologia que aplicamos permite oferecer aos investidores um produto bastante diversificado em termos de risco, aliando liquidez, baixa volatilidade e retornos diferenciados frente ao nível de risco assumido diante de outras opções semelhantes no mercado”, diz o gestor.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro do país, a Mapfre Investimentos administra um portfólio que ultrapassa a cifra de 14 bilhões de reais em ativos. A companhia oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo fundos de renda variável, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de previdência. Atualmente, os produtos de investimentos da gestora são distribuídos por mais de 20 plataformas de investimento, entre grandes instituições bancárias e corretoras.

N.F.

Revista Apólice