CSP-MG elege nova diretoria para triênio 2024/2026

No dia 9 de novembro, foi eleita a nova diretoria do CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) para o triênio 2024/2026. O atual presidente, João Paulo Moreira de Mello, foi reconduzido ao cargo.

O presidente do Conselho Consultivo, Dr. José Osvaldo de Miranda, coordenou a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, sendo o responsável pela leitura do edital de convocação e o cumprimento de todos os ritos do pleito.

A chapa única foi eleita por aclamação pelos representantes das beneméritas e associados presentes no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.

“Agradeço às beneméritas, ao Conselho Consultivo e aos associados pela demonstração de confiança em nossa administração e, também, à gestão que encerra seu trabalho com muito êxito. Desejo que no próximo mandato possamos obter ainda mais conquistas em prol do desenvolvimento do mercado de Seguros de Pessoas ampliando a cultura da proteção na sociedade”, enfatizou Mello.

Após a fala do dirigente, membros da assembleia puderam se manifestar e houve vários registros sobre a atuação da administração do CSP-MG, que completou 13 anos de fundação com uma “trajetória de sucesso”.

A posse da nova diretoria acontecerá no dia 7 de dezembro, durante evento de confraternização de fim do ano.

Nova diretoria do CSP-MG (triênio 2023/2026)

Diretoria Executiva

– Presidente: João Paulo Moreira de Mello

– Vice-Presidente: Betania Alessandra Fonseca

– Diretor Tesoureiro: Maurício Tadeu Barros Morais

– Diretor de Seguros: Rogério Abreu de Araújo

– Diretor Social: Diego Bifoni

Comissão Fiscal

– Antônio Geraldo de Matos

– Carlos Eduardo Brum

– Daniel de Assis Rezende

– Gilberto Cordeiro da Silveira

– Reginaldo Morais de Souza

Conselho Consultivo

– Presidente: José Osvaldo de Miranda

– Vice-Presidente: Edson Ferreira Iria

– Secretário: Hélio Marcelino Loreno

Membros: Andreia dos Reis Padovani, André Augusto Barbosa Araújo, Augusto Frederico Costa Rosa Matos, Edilon Mesquita, Fernanda Machado de Carvalho Silva, José Horta Bregunci, Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, Roberto Silva Barbosa, Rogério Poleti Gebin, Sérgio Canesso Viegas.

N.F.

Revista Apólice