Liberty registra crescimento R$ 506 milhões de lucro líquido até o 3º TRI

A Liberty Seguros anunciou que faturou R$ 4,8 bilhões nos nove primeiros meses do ano, com R$ 506 milhões de lucro líquido, e um índice combinado de 88%. O resultado corresponde a 654% de expansão em relação aos nove primeiros meses de 2022 e é superior ao de todos os anos anteriores completos individualmente.

Um dos principais destaques do ano é o desempenho no segmento de seguros para automóveis, que até setembro de 2023 registrou R$ 3,9 bilhões em prêmios emitidos, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, a companhia manteve a 4ª posição no ranking das principais seguradoras do segmento de automóveis do Brasil e a 8ª entre as fornecedoras de ramos elementares, segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados).

O balanço mostra ainda que, neste mesmo período, a empresa devolveu à sociedade R$ 2,9 bilhões em sinistros pagos. A companhia tem se dedicado intensamente para levar fluidez ao processo de sinistros e estar cada vez mais próxima das pessoas nas regiões onde atua. Recentemente, a seguradora anunciou a doação de R$ 1 milhão para auxiliar na recuperação das cidades no Sul do Brasil afetadas pelas chuvas intensas, iniciativa que complementa o programa anual de apoio à comunidade.

Nos últimos dez anos, a Liberty triplicou de tamanho, ganhou rentabilidade e conquistou reputação entre clientes, corretores e colaboradores pelas experiências que proporciona em cada interação. Para isso, a companhia investe mais de R$ 100 milhões por ano na evolução das jornadas, que são baseadas na co-criação com corretores e em um forte olhar de processos e tecnologia, viabilizando maior objetividade nas soluções e aumentando a velocidade, para agregar valor ao mercado.

Além disso, recentemente, a seguradora foi reconhecida pela consultoria Great Place to Work (GPTW), que avalia organizações com os melhores ambientes de trabalho em todo o mundo, como a 5ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, no ranking de Grandes Empresas, subindo cinco posições em relação a 2022.

“Estamos vivendo o melhor ano da nossa história”, celebra a CEO do Grupo Liberty Brasil, Patricia Chacon. “Esses resultados foram conquistados por meio de uma estratégia clara sobre onde queremos chegar, com um propósito de excelência na experiência e consistência na execução. Nossa empresa foi desenhada com os corretores e colaboradores. Tenho um orgulho imenso de tudo o que conquistamos até agora e de poder dizer que nossos 3 mil colaboradores e mais de 20 mil parceiros são co-autores da história da empresa no Brasil”, completa a executiva.,

N.F.

Revista Apólice