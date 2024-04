EXCLUSIVO – Para avaliar os ricos envolvidos na produção rural é preciso analisar dados de diferentes matrizes, como financeiros, agronômicos, climáticos e sócio-ambientais. A AgroNational se uniu à Cyan Agroanalytics para criar uma plataforma de informações cruciais do produtor rural para a análise de risco de diversas culturas, aves, pecuária e florestas para seguradoras, bancos, financeiras e trades. Todos os dados ficam concentrados em uma única plataforma, com KPI’s, regras de negócios e parâmetros de cada cliente. É uma plataforma com toda a equipe operacional e de mesa.

“O gerenciamento do risco agrícola é feito pela área segurada. É preciso entender o que acontece com ela, por isso é feito um estudo para entendimento climático, histórico de uso do solo, sensoriamento remoto do histórico de uso daquela área, tanto para traz, quanto no desenvolvimento da cultura, e para frente”, explica Igor Dopmingues Amarolli, CEO da AgroNational.

Ele explica que há um grande movimento para entendimento de prática ESG, socio-ambiental, trabalho escravo, área indígena, desmatamento ilegal etc. “Porém, não existia nenhuma empresa para fazer este estudo completo”, reassalta o executivo, que é engenheiro agrônomo e trabalha nesta área desde 2004.

A AgroNational, que há dez anos atua no Brasil, é uma subsidiária de uma das maiores MGA’s americanas de operação no seguro rural. A empresa agora irá oferecer aos seus clientes a possibilidade de acompanhar todo o status do gerenciamento da área segurada online, através de um aplicativo.

Isso é fundamental para o cliente, seja uma seguradora que necessidade de uma avaliação para precificação ou para regulação de sinistro, entender o processo e informar seus parceiros e clientes do andamento do processo. Amarolli pontua que é necessário avaliar cada propriedade e produto para entender a sua capacidade de produção e o custo do seu seguro, por exemplo. “Não se pode colocar todos no mesmo balaio”.

A avaliação completa já é capaz de identificar a origem dos sinistros, mostrar se foi um evento coberto como granizo, seca, algumas doenças, ou se o problema é por manejo incorreto, por exemplo. A AgroNational já conta com várias tecnologias avançadas, como inteligência artificial para a análise dos dados coletados in loco e fotos de satélite sem intervenção de nuvens.

K.L.

Revista Apólice