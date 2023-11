Dando sequência a expansão nacional, Azos anuncia entrada em Porto Alegre

Compartilhar no

A Azos, insurtech de soluções para seguro de vida, acabou de anunciar a expansão de sua atuação para Porto Alegre-RS. O evento oficial de lançamento aconteceu nesta terça-feira (7), com a participação de Rafael Cló, CEO da empresa e Mateus Nicolau, diretor comercial, e a apresentação das novas gerentes comerciais da região, Andrielle Durgante e Vanessa Antoniazzi.

O Rio Grande do Sul tem quase 8 mil registros de corretores ativos na Susep (Superintendência de Seguros Privados). Na categoria de seguro de vida, somente em 2022, o estado contou com mais de 2 bilhões de prêmios emitidos. A praça sempre teve relevância também na carteira de clientes da Azos, que possui mais de 200 corretores cadastrados na região.

De acordo com Rafael Cló, “Porto Alegre é uma cidade que sempre quisemos entrar presencialmente. Mesmo só com a operação remota, sempre tivemos força no estado e já estava na hora de abrir esse canal físico para nossos parceiros e clientes”.

Andrielle Durgante, possui mais de 15 anos de experiência no setor e conta que a categoria de seguro de vida tem sido cada vez mais importante para os gaúchos. “Estamos muito felizes em receber a Azos em nosso estado. O mercado precisa de desburocratização e automatização dos processos. Com a chegada do escritório, podemos oferecer esse contato ainda mais próximo dos corretores e clientes”, conta.

Vanessa Antoniazzi, também chega para reforçar a equipe. Há 13 anos no mercado, para ela, “temos planos ambiciosos para nossa região. A chegada da sede da Azos na capital nos dá ainda mais confiança para trazer cada vez mais parceiros e clientes”.

Com venda disponível para todo Brasil, este é mais um dos diversos momentos em que a Azos amplia a atuação presencial nas praças. Só em 2023, a companhia anunciou a entrada em Curitiba-PR, São José dos Campos-SP, Santos-SP, Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Campinas-SP e Rio de Janeiro-RJ . A empresa também está presente nas regiões de São Paulo-SP e Belo Horizonte-MG.

