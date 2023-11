SulAmérica lança hub de conteúdo para saúde financeira com apoio da B3

Para viver a saúde de maneira completa, também é necessário cuidar do bolso. Pensando nisso é que a SulAmérica acaba de lançar o SulA in, um hub de conteúdo 100% gratuito que contempla assuntos de A a Z no quesito saúde financeira. Apoiada pela B3 Educação, a plataforma possui 25 cursos elaborados com o apoio da área de educação da bolsa do Brasil. Entre os temas estão reserva de emergência, objetivos financeiros, renda fixa, previdência privada, investimentos ESG e derivativos.

Os cursos foram desenvolvidos em função de três perfis de conhecimento: iniciante, para aqueles que conhecem pouco ou nada das operações de renda variável; intermediário, para os que já possuem algum conhecimento e desejam aprofundá-los; e os cursos avançados, estes destinados a aprimorar o conhecimento dos clientes com maior conhecimento das operações de renda variável. Eles foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar de docentes com amplo conhecimento das operações e, desenvolvidos e gravados em aulas de até 20 minutos pelo time da E-ensino Soluções Educacionais, que coordena o projeto pedagógico.

No SulA in, o público terá acesso a atualizações diárias sobre o mercado financeiro, tendências sobre o segmento de investimentos, morning call, conversas com especialistas, tutoriais, dicas e eventos, bem como lâminas de rentabilidade, comparativos, coberturas e contratação dos produtos da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos.

“O interesse em investimentos e no mercado financeiro em si cresceu de forma vertiginosa no Brasil nos últimos anos. O acesso a estes produtos também ficou muito mais fácil. Por isso, ao longo dos últimos meses, começamos a desenvolver o SulA in, uma das nossas apostas no pilar de inovação”, comenta Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos. “Nossos conteúdos visam atingir um público bem amplo, como clientes, prospectivos, corretores, assessores de investimentos e colaboradores. Afinal, cuidar da saúde financeira também é investir na sua saúde integral”, acrescenta.

O executivo conta também que um dos objetivos é se apropriar de um território educacional e inovador ainda pouco explorado. “Seja investidor iniciante, intermediário ou especialista, o SulA in é o lugar perfeito para quem quer ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Afinal, planejamento financeiro é essencial para todas as pessoas, independente de sua faixa etária ou classe social”, diz.

“A B3 tem uma longa trajetória de apoio à educação financeira que começou com os projetos de popularização do mercado de capitais, no final dos anos 1990. A parceria com a Sul América possibilita que outros públicos tenham acesso a esse tema tão relevante e que conecta a B3 no seu propósito de conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar”, comenta Christianne Bariquelli, superintendente da B3 Educação.

