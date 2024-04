Entenda a importância do seguro residencial e o que o mercado está fazendo para proteger mais lares

EXCLUSIVO – Os brasileiros estão mais preocupados em proteger suas casas. De acordo com um levantamento realizado pela FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), houve um aumento de 25% no Índice de Penetração deste seguro entre 2017 e 2021. A participação, que era de 13,6% no primeiro ano da série histórica, pulou para 17%, o que representa 12,7 milhões de residências seguradas em todo país.

Segundo a pesquisa, em 2021, a região do país com maior participação foi a Sul, com 29,7%, seguida de Sudeste (22,3%), Centro-Oeste (12,9%), Nordeste (7%) e Norte (4,6%). Entre os estados, a melhor cobertura é a do Rio Grande do Sul, com 38,6% dos domicílios segurados, acima de São Paulo, que vem logo atrás com 29%. Santa Catarina (27,1%), Paraná (22,7%) e Distrito Federal (21,8%) vêm em seguida.

Dados como este reforçam a importância do seguro residencial. A equipe de reportagem da Revista Apólice conversou com alguns especialistas do mercado sobre as coberturas, assistências e benefícios do produto.

“O seguro residencial proporciona uma ampla proteção para sua casa e seus bens. Cobrindo danos estruturais causados por incêndios, inundações, vendavais e outros eventos, ele permite reparos ou até mesmo reconstrução para que o imóvel fique do mesmo jeito. Além disso, protege o conteúdo e seus pertences pessoais e ainda oferece cobertura para danos a terceiros”, afirma Wilson Leal, diretor executivo de Mercado e Tecnologia da Seguros Unimed.

Leal ressalta que em situações como desastres naturais, roubo ou danos acidentais, o seguro residencial se torna especialmente valioso, fornecendo suporte financeiro e garantindo uma rede de segurança para lidar com perdas e despesas inesperadas. “É crucial compreender os detalhes da apólice para entender todas as coberturas, as exclusões e as condições para garantir uma proteção eficaz da residência”.

Marcelo Baseoti, gerente de Seguros Ramos Elementares e Benefícios da Minuto Seguros, reforça também que é possível incluir assistências e serviços emergenciais no momento da contratação da apólice, como chaveiro, eletricista, encanador e reparo de eletrodomésticos. “Vale destacar que esse produto é customizável, ou seja, a pessoa pode escolher as coberturas de acordo com as necessidades de seu imóvel e os valores que deseja segurar”.

Baseoti diz que outro ponto importante é a cobertura Responsabilidade Civil Familiar, que cobre danos involuntários causados a alguém ou bens, pelo segurado, familiares, empregados domésticos e até mesmo causado por um pet. “O seguro residencial permite que o morador tenha um respaldo e a certeza de que os imprevistos também serão resolvidos”.

Dicas de contratação

Procure um corretor de confiança: “Este profissional irá oferecer orientação especializada para ajudar o cliente a encontrar a melhor opção para suas necessidades e orçamento. Seguindo essas dicas, os consumidores podem contratar um seguro residencial que ofereça a proteção necessária para seu imóvel e seus pertences, garantindo tranquilidade”, afirma Marcel Tornero, superintendente de Ramos Elementares da Porto.

Conheça suas necessidades: “Cada família possui uma rotina e prioridades exclusivas, por isso as seguradoras oferecem diferentes tipos de coberturas e assistências, sendo cada uma contratada significa valores calculados a ser pago pela proteção. Identifique os riscos do seu imóvel, como localização e tipo de construção, para escolher um seguro que se adeque à sua realidade”, diz Wilson Leal.

Entenda o que está sendo contratado: “Ao fazer as escolhas das coberturas e assistências, o cliente precisa entender os detalhes do serviços estão sendo contratados, a frequência em que podem ser acionados e a forma que são realizados”, ressalta Nícolas Ferrara, gerente de Produtos da Youse.

Leve em conta a reputação da seguradora: “Avalie a reputação, a solidez financeira e o atendimento da seguradora, inclusive no pós-venda. Isso te ajudará a se certificar que você será atendido, com qualidade, em caso de qualquer necessidade”, reforça David Beatham, diretor executivo de Automóvel e Massificados da Allianz Seguros.

Setor trabalha para crescer

Marcel Tornero diz que o mercado de seguros está adotando diversas estratégias para aumentar ainda mais a procura pelo seguro residencial. “Na Porto, estamos ampliando a comunicação e canais de oferta, levando o produto a regiões e perfis que ainda não sabem o quanto o seguro é importante e acessível. Com essas estratégias, estamos comprometidos em expandir o número de imóveis protegidos por uma apólice, democratizar o acesso e atender às crescentes demandas por proteção residencial”.

David Beatham acredita que o caminho para a expansão do seguro residencial é a flexibilização dos produtos, adequando-os à realidade de cada cliente. “Essa é uma demanda de mercado que tem crescido muito e tem desafiado todo o setor a criar novas possibilidades para satisfazer as exigências do público. Além de adequar as soluções à realidade atual dos consumidores, é muito importante que as seguradoras invistam na capacitação dos corretores parceiros, principal canal de distribuição de seus produtos”.

Nícolas Ferrara afirma que realizar estudos sobre o seguro residencial e a experiência do cliente com suas coberturas e assistências também pode ser uma opção para que mais residências brasileiras estejam protegidas. “Com estas informações, podemos desenvolver novos produtos e serviços, de forma que ofereça a melhor jornada ao segurado. Ao possibilitarmos que ele escolha onde e como quer fazer a contratação e gestão de sua apólice, empoderamos o consumidor e o colocamos no centro do nosso negócio”.

Nicole Fraga

Revista Apólice