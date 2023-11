Inscreva-se na Certificação Profissional em Insurtech e Inovação em Seguros

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Certificação Profissional em Insurtech e Inovação em Seguros. A formação – que começa na próxima segunda-feira, dia 13 de novembro – oferece uma visão completa e 360º sobre a revolução que o setor está passando e como é possível aproveitá-la a favor da sua empresa.

Após um período de consolidação em todo setor de startups mundial, 2024 promete ser um ano de volta dos investimentos no setor. No setor de seguros essa retomada já está sendo percebida, com o anúncio da nova turma do Sandbox regulatório da Susep para o começo do ano que vem. Além disso, novas rodadas de investimentos como o da Fitinsur – que recentemente levantou um series A – e diversas movimentações por parte das seguradoras e canais de distribuição vêm acontecendo.

Atento a esse movimento, o Insurtech Brasil oferece aulas ao vivo e online via Zoom, ministradas por profissionais experientes e reconhecidos. Um dos diferenciais da formação é a metodologia de ensino prática e objetiva, que permite ao aluno aprender de forma eficiente e aplicar o conhecimento adquirido em seu dia a dia de trabalho.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site https://cursos.insurtechbrasil.com/ Desconto especial de 15% para nossos leitores, com cupom REVISTA APÓLICE.

“Acredito que 2024 será de muito inovação e mudança no setor de seguros. Decidimos lançar essa turma extra no final do ano para quem quer começar o novo ano atualizado sobre as principais tendências e oportunidades no setor”, explicou José Prado, coordenador do curso.

Outro detalhe importante é que o curso não exige pré-requisitos específicos, tornando-o acessível para profissionais de diversas áreas. Entre os que já passaram pela certificação estão executivos que atuam em algumas das principais empresas do setor, como Nubank, Bradesco Seguros, Brasilseg, Omint, AON, Sem Parar, Lockton, WTC, Suthub, Oracle e KPMG.

“É um curso único para quem quer entender como a nova economia está impactando o mercado de seguros e apreender como potencializar as inovações em sua corporação. Os conteúdos são ricos, aprofundados e ensinados por profissionais que estão mudando o jogo no setor, além de permitir um networking com profissionais que estão engajados na mudança”, disse Mariana Santana, Coordenadora de Inovação-Brasilseg.

Entre os módulos desta edição estão “Desafios da indústria de seguros”; “Tecnologia aplicada em seguros”; “Tendências e insights de seguros”; “Open Insurance”; “Mercado regulado e Sandbox”; “Investimentos e M&As em Insurtech”; “Produtos na prática”; e “Desafios de uma Insurtech e o case da Pier Seguradora”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site https://cursos.insurtechbrasil.com/.

K.L.

Revista Apólice