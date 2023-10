Sancor Seguros participa de evento do Sincor-MG

A Sancor Seguros Brasil irá marca presença no evento “Roda de Conversa”, realizado pelo Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais). O evento aconteceu nas cidades de Pouso Alegre e Varginha em 28 e 29 de setembro, sob o tema “Minas Gerais rumo a 2ª maior potência de proteção”.

A gerente de Inteligência Comercial e Marketing, Rosangela Oliveira; a coordenadora do Canal Assessorias, Jackeline Coutinho; além dos representantes da Sancor Seguros Brasil na Região Sul de MG, Darcio Bento de Melo e Neila Inocêncio; da assessoria Mantiseg, juntamente os representantes do Sincor-MG, marcaram presença no evento. As companhias participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus novos produtos, ferramentas tecnológicas e como podem auxiliar os corretores nesse desafio.

Rosangela ressaltou a trajetória da seguradora, que completa 78 anos de história na Argentina e conta com dez anos de Brasil, e vive em um momento promissor em território nacional com uma nova estruturação liderada pelo CEO Edward Lange. “Este ano tivemos o marco de iniciarmos a abertura de comercialização da companhia no Sul de Minas, nos produtos auto, patrimoniais e vida. Deixo meu agradecimento especial ao Darcio e ao Ricardo Zhouri, que não pôde estar aqui hoje, e representam a seguradora pela Mantiseg Assessoria, junto com toda sua equipe. Agradeço também a dedicação da Jackeline, que tem vindo na região para visitas e junto com nossa equipe tem apoiado na sustentação para o atendimento aos corretores”, destacou. A profissional concluiu seu discurso com um convite aberto para novas parcerias, reforçando seu compromisso em estar à disposição para qualquer necessidade.

A presença da Sancor Seguros Brasil em mais um evento do Sincor-MG reforça o compromisso da seguradora em fortalecer parcerias com os corretores de seguros, compartilhando conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento do setor em Minas Gerais.

