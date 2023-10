Azos lança dashboard de gestão de apólices

A Azos acabou de lançar um novo sistema de gestão de apólices, que promete automatizar o dia a dia de parceiros que possuem estrutura hierárquica, como grandes corretoras, plataformas e assessorias de investimentos. O novo sistema permitirá aos usuários acompanharem as carteiras e terem mais visibilidade dos corretores cadastrados. Entre outras funções, o produto possibilita a troca de métodos de pagamento, cancelamentos, acompanhar o histórico de pagamentos, gestão simplificada de inadimplência e gerar relatórios.

O produto foi desenvolvido com base em uma pesquisa realizada com parceiros da insurtech, que indicaram as principais dores dos sistemas de gestão. Durante a fase piloto, o sistema foi implementado em alguns escritórios de investimentos, como Invest Smart, Warren, EQI e Guide, e em grandes corretoras como TGL e STOA. Para Rafael Cló, co-fundador e CEO da empresa, esse período foi fundamental para a aplicação de melhorias no programa.

“Nosso time levantou as necessidades desses clientes e desenhou uma solução para ajudá-los a escalar suas operações, evitando complexidades de integração, usabilidade e backoffice. O produto que lançamos facilita a gestão de corretores, venda de apólices, geração de relatórios, assim como o gerenciamento de pagamentos e inadimplentes”, explica o executivo.

Hoje, a base da Azos já possibilita agilidade na emissão das apólices, que podem ser realizadas entre 3 segundos e um dia útil. A partir das atualizações, os administradores poderão ter visibilidade e gestão simplificadas do pré e pós-vendas.

“Agora,durante todo o processo de vendas (cotação, proposta, pagamento e emissão), os gestores terão mais facilidade para o fechamento das vendas, além da visão ampliada do volume de propostas realizadas por corretores e vendedores. Já no pós-venda, será possível automatizar e gerir o atendimento ao cliente, com geração de boletos, relatórios, dados do cliente e dados de inadimplência pela plataforma”, conta Cló.

Tanto assessorias de investimentos, quanto plataformas de corretores e grandes corretoras, continuarão recebendo o comissionamento de vendas. A administração e funcionalidades do novo produto da Azos se adequam ao perfil de cada negócio, com características que favoreçam o dia a dia de corretores e escritórios de investimentos.

N.F.

Revista Apólice