SudaSeg Seguradora chega a todo Brasil

A SudaSeg Seguradora passa a comercializar seguros de Danos e Pessoas em todo Brasil. A companhia paranaense obteve, em setembro, autorização da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para ingressar no Estado de São Paulo, única região que faltava para que a empresa pudesse operar em todo território nacional.

O CEO da empresa, Luciano Fracaro, explica que a companhia nasceu em 2018 como microsseguradora de Danos e Pessoas. “Ao longo dos últimos anos, trabalhamos com afinco para ampliar nossas atividades e chegar a esse patamar”, destaca.

Fracaro ressalta a importância da parceria com os corretores de seguros. “Eles serão a nossa principal força de distribuição. Esperamos estabelecer relacionamento duradouro com os parceiros que atuam com seguro de vida. Convido aos que ainda não conhecem a SudaSeg a nos procurar, estamos prontos para recebê-los. Os corretores vão encontrar condições especiais de comercialização e um amplo portfólio de produtos e coberturas em vida, para ofertar aos seus clientes sejam eles pessoas físicas ou jurídicas”, afirma.

A respeito do modelo de negócios da companhia, o CEO diz que a empresa mantém sua sede em Curitiba/PR e não abrirá, a princípio, filiais nos Estados. “A nossa estratégia passa pela distribuição via corretores de seguros, que são os principais agentes de proteção da sociedade. São eles que levam a segurança e a tranquilidade a milhares de famílias neste País”.

Segundo o diretor financeiro da SudaSeg, Eliseu Stelmatchuk, “a companhia está estruturando os setores administrativo e operacional para atender a todo mercado nacional”.

Quanto ao futuro da companhia, Fracaro tem planos ousados. “Se em 2024 conseguirmos figurar entre as 50 maiores empresas do ranking nacional em produção de prêmios no ramo Vida, vamos comemorar muito essa conquista. É uma meta possível de ser atingida, por isso nos empenharemos bastante, sempre contando com o apoio dos corretores para que possamos crescer juntos”.

