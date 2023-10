Mapfre disponibiliza proteção para veículos elétricos e híbridos

A Mapfre disponibilizou, por meio do seu seguro automóvel, proteção para veículos elétricos e híbridos (movidos por eletricidade e combustível). As vendas de carros desse tipo vêm registrando aumento no Brasil. Dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) indicam que no primeiro semestre de 2023 os emplacamentos de automóveis leves eletrificados avançaram 58%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, registrando o melhor resultado da série histórica.

Os consumidores estão cada vez mais interessados em veículos elétricos e híbridos, que dependem menos de matéria-prima de origem fóssil e, portanto, são menos poluentes. Foram 32.239 emplacamentos de eletrificados entre janeiro e junho de 2023 ante 20.427 no primeiro semestre de 2022, um resultado que praticamente iguala a produção de 2021. Ainda segundo a ABVE, o Brasil superou a marca dos 100 mil veículos eletrificados no último mês de julho. A necessidade de unir desenvolvimento, inovação e práticas sustentáveis é uma tendência no mundo corporativo e industrial, que vem, gradualmente, ganhando força também no mercado de automóveis, abrindo oportunidades no setor de seguros.

“A consolidação de novas montadoras no Brasil, sobretudo com a entrada de novas marcas como GWM e BYD, deve ajudar a sustentar o crescimento nas vendas de modelos híbridos e elétricos durante o segundo semestre de 2023. É importante ressaltar que já aceitamos em nosso portfólio os veículos elétricos e híbridos produzidos por outras empresas automobilísticas que atuam no país, como Toyota, Chery, Volvo, Kia, Renault e Fiat”, pontua Luiz Padial, diretor da área de Automóvel da Mapfre.

Com base no avanço desse mercado, a companhia ampliou a aceitação para os veículos elétricos das novas montadoras. Além da cobertura tradicional, que seguro contra colisão,roubo, furto e danos a terceiros, incluindo a reposição e reparos de componentes específicos da categoria de elétricos e híbridos, a seguradora passa a oferecer uma ampla gama de benefícios adicionais como cobertura total da franquia para o primeiro sinistro de perda parcial, carro reserva por até 30 dias, extensão de reboque ilimitado, cobertura de vidros e assistência residencial.

O diretor-geral comercial da Mapfre, Raphael Bauer, destaca o impacto do crescimento dos híbridos no mercado de seguros. “Diante todo esse cenário, a empresa identificou a necessidade aprimorar o portfólio de cobertura auto para um novo cenário e comportamento do consumidor, com a oferta de cotação de veículos híbridos e elétricos. Os proprietários desses veículos podem contratar as coberturas básicas e adicionais dos nossos pacotes e personalizar de acordo suas necessidades. Além disso, os clientes contam com os serviços de assistência 24 horas para o automóvel e os emergenciais para a residência”, reforça o executivo.

A diretora de Sustentabilidade da companhia, Fátima Lima, reforça a importância de integrar a sustentabilidade ao posicionamento estratégico de negócio da empresa, por meio dos fatores ambientais, sociais e de governança (ASG) relevantes para a seguradora e a sociedade como um todo: “A procura por veículos híbridos e elétricos no país é um passo importante para a transição de uma mobilidade urbana cada vez mais sustentável. Eles possuem uma série de benefícios, como a redução da poluição do ar e do ruído, menos utilização de combustível e maior eficiência energética. Dentre as práticas promovidas pela empresa, por meio dos resultados ambientais atingidos pela Mapfre no Brasil em 2022, estão a substituição de 50% da frota para veículos híbridos e utilização de 77% do consumo elétrico com origem de fontes renováveis”, destaca a executiva.

N.F.

Revista Apólice