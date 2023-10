Porto Seguro firma parceria com a Autoglass

A partir de agora, clientes do Seguro Transporte da Porto Seguro podem contar com benefícios oferecidos pela nova parceria com a AutoGlass*, que proporciona 15% de desconto em quaisquer serviços como troca de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, entre outros.

O desconto poderá ser resgatado por meio de um voucher, disponibilizado a partir do momento que o cliente se cadastra no site do AutoGlass. O voucher poderá ser utilizado no site, nas lojas físicas ou até mesmo pelo telefone.

A parceria amplia as vantagens de contar com o Seguro Transporte da Porto, oferecendo cada vez mais facilidades e diferenciais para corretores e clientes.

N.F.

Revista Apólice

* A Autoglass oferece soluções de tecnologia para diversos segmentos de mercado, prestações de serviço ao mercado segurador e comercialização de peças automotivas. Clientes do Porto Seguro Transporte poderão contar com 15% de desconto que contempla: troca de vidros, reparo do para-brisa, faróis, lanternas, retrovisores e acessórios (palheta, película, higienização de ar-condicionado).