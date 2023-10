Sincor-MG participa de Workshop Internacional de Segurança Pública

O presidente do Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de Minas Gerais), Gustavo Bentes, participa do 2º Workshop Internacional sobre Segurança Pública, que começa hoje, dia 19, e segue até amanhã, dia 20, na Faculdade de Direito da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte/MG

Gustavo Bentes e a presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF (Sindicato das Seguradoras dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso e do Distrito Federal), Andreia Padovani, dividem o painel “Mercado de seguros: Fundamental suporte à segurança pública”, no dia 20, a partir das 16 horas. Pela primeira vez representantes do setor são convidados a integrar o fórum.

O workshop terá a presença de pensadores renomados do mundo jurídico com experiência no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Segundo os organizadores, “dos debates nos painéis será elaborado um projeto que se tornará um marco na pacificação social”.

Entre os palestrantes destacam-se Eugenio Zaffaroni, ministro da Suprema Corte Argentina; Emílio Morgade, inspetor-chefe da Polícia Nacional da Espanha (aposentado); Tzvi Szajnbrum, oficial da Reserva das Forças Armadas Israelenses; Mena Minafra, profª de Direito Penitenciário; Rob Salomão, inspetor da Polícia Real Montada do Canadá; Dr. Javier Ignacio Baños, mestre, doutor e pós-doutor em Direito Penal da Argentina; Dr. Sérgio Leonardo, presidente da OAB-MG; Thales Freitas, presidente do Sindireceita; Dra. Tatiana Alves Torres, superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais; Dr. Michel Lopes Teodoro, superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, entre outras autoridades.

Os corretores de Minas Gerais interessados em participar devem se inscrever pelo link e aplicar o código CONVITEWISP23SINCOR. O evento é gratuito. As vagas são limitadas.

N.F.

Revista Apólice