Mapfre anuncia novo gerente comercial para a sucursal de BH

A Mapfre anunciou a nomeação de Crisley Soares da Cunha como novo gerente comercial da sucursal em Belo Horizonte (MG). Com mais de 25 anos de experiência em empresas multinacionais de seguros, o executivo assume o papel de liderança regional da companhia, reportando-se diretamente ao diretor territorial da seguradora para Minas Gerais, Diego Bifoni.

Cunha traz consigo uma rica bagagem profissional em gestão de seguros e expertise em vendas, planejamento, organização e distribuição de produtos securitários. Sua nomeação visa refletir o compromisso contínuo da companhia em atrair talentos reconhecidos no mercado para liderar suas operações regionais.

Ao assumir a função estratégica, o executivo tem como principal missão manter o alto padrão de atendimento aos clientes em Belo Horizonte, uma das capitais mais representativas em faturamento e emissão de prêmios para a seguradora no país. Além disso, ele está encarregado de reforçar as parcerias já estabelecidas e de potencializar a conquista de novos negócios, consolidando ainda mais a presença e os diferenciais da Mapfre no mercado local.

“Estou profundamente honrado com a oportunidade de liderar o time comercial da seguradora em Belo Horizonte ao lado de profissionais muito experientes. Espero contribuir para uma organização que é reconhecida por ser sólida e por valorizar a inovação e a qualidade no atendimento aos seus clientes”, afirma Cunha.

“Crisley reforça o time da Mapfre em Belo Horizonte para dar continuidade a nossa estratégia de expansão de negócios na capital. Seu amplo domínio sobre o mercado da região, somado ao seu foco em vendas, resultados e metas, foram fatores determinantes para que trouxéssemos o profissional para o nosso time”, diz Bifoni.

