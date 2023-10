Bradesco Seguros oferece assistências emergenciais para Blumenau

Devido à passagem de um novo ciclone extratropical, que se formou no último dia 04 de outubro, no Sul do país, a Bradesco Seguros abriu a 41ª Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros (para atendimento a clientes dos segmentos Residencial, Empresarial, entre outros) e 4ª Operação de Emergência – Auto (segmento de automóveis) para dar agilidade aos atendimentos aos chamados emergenciais dos clientes, na região de Blumenau. Na noite do último domingo (15), o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novos avisos de “Risco Significativo” de tempestades no Sul do Brasil, ainda esta semana.

“Até o momento, já foram registrados mais de 370 pedidos de atendimentos emergenciais na companhia. Mais de 80% foram sinistros do seguro residencial. A estimativa é de cerca de R$ 12,5 milhões”, destaca Marcio Jordão, superintendente de Sinistros da seguradora.

“Guinchos e Utilitários da empresa estão posicionados para atender às demandas dos nossos clientes com maior celeridade, e também poderão ajudar o poder público e outras entidades no transporte não só de veículos, mas de quaisquer bens que forem necessários para ajudar as pessoas que são vitimadas pela cheia dos rios da região”, explica Carlos Oliva, superintendente executivo de Operações da Bradesco Seguros.

A passagem recente de um ciclone extratropical na Região Sul do país, no mês de setembro, também deixou marcas de destruição em diversas cidades. Devido à gravidade dos impactos causados pelo fenômeno natural extremo, a Bradesco Seguros realizou operações para tratamento de sinistros na região – 40ª Operação Emergencial de Tratamento de Sinistros e 3ª Operação de Emergência – Auto. Ao todo, foram mais de 466 chamados emergenciais, no somatório das operações, e 241 pedidos de assistências Auto, que contempla, principalmente, chamados referentes à pane elétrica e mecânica, alagamento e inundação que afetam veículos, além de acidentes diversos em decorrência das chuvas. Dados mostram, que somente no primeiro semestre de 2023, a seguradora registrou mais de 180 mil chamados de assistências residenciais, empresariais e mais de 280 mil para automóveis.

Ações realizadas na região durante a 40ª Operação Calamidade e 4ª Operação de Emergência – Auto:

Para manter a qualidade do serviço oferecido aos segurados, mesmo em um período de adversidade, a seguradora reforçou o contingente interno para dar suporte ao aumento na demanda, a fim de agilizar o processo de indenização.

– Atendimento prioritário às vítimas da tragédia nos municípios da região do Vale do Taquiri, e ponto de apoio em Lajeado, no Rio Grande do Sul;

– Deslocamento de veículos especiais da seguradora para dar suporte a clientes afetados e a equipes da Defesa Civil e outras entidades;

– Atendimento excepcional para pedidos de cobertura provisória em telhados de residências, limpeza de imóvel e caçambas;

– Guinchos e veículos 4×4 para remoções mais específicas.

Canais para acionar Assistência:

– Central de Relacionamento: 4004-2757 (cliente) e 4004-2780 (corretor);

– WhatsApp cliente Bradesco Seguros: 4004-2702 (Auto/RE);

– WebApp Auto: solução para clientes e corretores que trabalham em escritório e acessam o WhatsApp Web.

Revista Apólice