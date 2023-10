Gboex apresenta novo gerente comercial nacional

O Gboex contratou um novo gerente comercial nacional. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, nas áreas administrativa, técnica, operacional e comercial de corretoras e seguradoras, Rogério Marino Bulbotka tem entre as suas estratégias de trabalho: conhecer cada vez mais os corretores cadastrados, oportunizar formas de crescimento para os profissionais e para a empresa, além fidelizar esse parceiro e agregar novos.

“Para isso ocorrer, é preciso fortalecer o time comercial com pessoas capacitadas e atentas, além de entrar com mais força em centros com potencial. Como exemplo, podemos citar a reabertura do nosso escritório em Florianópolis (SC), onde, já nos primeiros dias de operação, reativamos corretores”, afirma Bulbotka.

O executivo destaca que já trabalhou dos dois lados e, por isso, percebe as angústias de ambos na operação. “Alcanço uma visão mais ampla, para que seja mais adaptável e com maior apelo para novos negócios e parceiros.” Para ele, a história de mais de 100 anos do Gboex é um cartão de visitas para mostrar ao mercado o quanto é seguro trabalhar com a empresa. “Isso sem falar que se trata de uma entidade que oportuniza um produto digital e moderno, superou a pandemia, reinventa-se e, com isso, pode agregar novos negócios ao seu modelo”, diz.

O gerente ressalta sobre a importância dos investimentos em tecnologia. “Disponibilizamos o Portal de Vendas, uma plataforma de fácil acesso e para a qual estamos sempre buscando melhorias que tragam mais facilidades. O Portal do Corretor também está cada vez mais dinâmico. Oferecemos a ferramenta ‘Meu espaço’, em que o corretor pode personalizar o seu material digital para aplicação em redes sociais e para as vendas um produto que oportuniza mais de 300 combinações de coberturas e serviços”, resume sobre os principais serviços aos parceiros.

A Gerência Comercial Nacional tem como missão o planejamento estratégico das operações nas unidades de negócios e pontos de atendimento instalados em diferentes estados. “O Gboex está aberto a inovar e agregar ideias. Conseguimos expor esses conceitos para estudo de viabilidade e a diretoria se mostrou muito aberta em tentar colocar em prática esses negócios”, diz Bulbotka. Ele conclui afirmando que todos os projetos estão voltados para o futuro, para a continuidade das ações comerciais que promovem a expansão dos planos “Vida” da empresa, e para, assim, mais pessoas conquistarem algum tipo de proteção.

N.F.

Revista Apólice