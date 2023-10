Magalu e BNP Paribas Cardif lançam produto com cobertura de saúde

Devido a uma variedade de fatores, como uma pesada carga tributária, aumento da inflação médica e aumento dos casos de fraude, os planos de saúde ficaram significativamente mais caros nos últimos anos, fazendo com que muitos brasileiros tivessem dificuldades para pagar um plano de saúde privado. Prova disto é o levantamento da ANS (Agência Nacional de Saúde) apontando que 75% dos brasileiros não possuíam plano de saúde até junho deste ano.

Neste contexto, o Magalu e a BNP Paribas Cardif acabam de lançar o Proteção Saúde Magalu, produto pioneiro das empresas no segmento.

Com abrangência nacional e valor acessível, o seguro tem cobertura de 10 mil reais para diagnósticos de doenças graves como câncer, AVC e infarto para o titular do plano. O produto também oferece uma ampla rede de profissionais e serviços credenciados que atendem desde a medicina tradicional à complementar, além de uma plataforma personalizada de agendamento, que pode ser feito por meio da geolocalização do segurado, garantindo ainda mais praticidade.

“Precisamos nos atentar para a saúde das pessoas. Ao cuidar dos clientes, promovemos uma relação mais humana”, afirma Carlos Mauad, CEO da Fintech Magalu. “O Proteção Saúde Magalu traz mais segurança aos nossos consumidores, com preços acessíveis, o que segue a missão da nossa companhia e os objetivos da nossa parceria com a BNP Paribas Cardif”.

O seguro está disponível no plano individual, que custa 22,80 reais por mês, e familiar (até três dependentes) por 32,40 reais mensais. Nas redes credenciadas, estão disponíveis serviços de telepsicologia e telemedicina com clínico geral sem custo adicional, além de especialidades como cardiologia, pediatria, neurologia, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, entre outros, com coparticipação.

Os planos também contam com uma ampla oferta de descontos em consultas presenciais, exames laboratoriais clínicos e de imagem (ressonância magnética, raio-x, ultrassonografia etc), atendimentos complementares como massagem, acupuntura, peeling e Reeducação Postural Global (RPG) e um clube de benefícios com ofertas especiais em educação, lazer, compras e parcerias exclusivas do Magalu. O Proteção Saúde é vendido na loja e, em breve no site do Magalu, de forma individual, ou seja, não é necessário comprar outro produto para adquiri-lo.

“Esse seguro é a realização de um sonho antigo da BNP Paribas Cardif. Nosso propósito é o de tornar os seguros acessíveis e a ideia desse produto é dar acessibilidade à saúde online, além de benefícios em medicamentos e telepsicologia. Por isso, combinamos a nossa experiência e conhecimento em seguros, com o alcance e a confiança do Magalu para trazer uma nova opção para a população se cuidar. Um seguro diverso, acessível em custo, aberto para toda a família e inovador em termos de oferta”, diz Sheynna Hakim, CEO da Cardif Brasil.

Com esse lançamento, a BNP Paribas Cardif amplia seu portfólio e reforça seu propósito de oferecer seguros mais acessíveis, com serviços de qualidade, atendimento ágil, tecnologia e preços justos. Além de, também, seguir o propósito do Magalu de democratizar o acesso dos clientes aos mais diversos produtos e serviços.

N.F.

Revista Apólice