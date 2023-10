Europ Assistance e Prudential no Brasil ampliam parceria

Duas multinacionais que atuam no mercado de seguros estão ampliando sua parceria no Brasil. A Europ Assistance e a Prudential do Brasil anunciaram duas novidades.

A primeira delas é que a Prudential passará a contar com assistências especializadas da Europ Assistance em Funeral, produtos voltados para empresa e viagem. Outra novidade é que a empresa abrigará também uma célula exclusiva para atendimento dos clientes da seguradora. O espaço contará com 15 profissionais, que atuarão 24 horas, todos os dias da semana. Atualmente, a carteira da Prudential tem 3,7 milhões de vidas seguradas.

“Nós somos obcecados pelo cliente, e essa célula exclusiva vai proporcionar mais qualidade nos atendimentos, com informações claras e transparentes. Uma operação construída por pessoas, para proteger pessoas”, disse Anderson Vicente, coordenador de Assistência e Sinistro da Prudential.

“Para nós é uma grande satisfação ampliar a parceria que temos com uma marca tão significativa como a Prudential. A oferta de novos produtos e a inauguração dessa nova célula exclusiva de atendimento são dois marcos importantes no histórico de relacionamento entre as empresas”, destacou Rogerio Guandalini, diretor Comercial e Marketing da Europ Assistance no Brasil.

