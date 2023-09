Susep lança Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) realizará, na próxima quarta-feira, 06 de setembro, a reunião de lançamento e instalação do Grupo de Trabalho “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”, que terá como finalidade discutir e propor recomendações de aperfeiçoamento regulatório de produtos e coberturas securitárias que deem suporte e impulso ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento e ao Programa de Neoindustrialização, ambos em andamento e eixos centrais das oportunidades de crescimento econômico para a sociedade brasileira.

O Grupo de Trabalho estabelecerá um canal de interlocução, diálogo e busca de consensos entre seguradores, segurados, outros participantes do mercado, especialistas e autoridades públicas, para a construção de alternativas capazes de impulsionar o seguro como instrumento de um desenvolvimento econômico nacional que seja vibrante no curto prazo e sustentável no longo prazo.

Segundo o Superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, o Sistema Nacional de Seguros deve ser estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, conforme previsto no artigo 192 da Constituição Federal. “Outro objetivo, previsto no Decreto-Lei 73/1966, é o de coordenar a Política de Seguros com a política de investimentos do Governo Federal, que é o que estamos colocando em prática com a instalação do GT”, destaca Octaviani.

N.F.

Revista Apólice