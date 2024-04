3º Congrecor: Grupo HDI participa do evento

Como parte do compromisso com os corretores de todo o Brasil, o Grupo HDI anuncia participação no 3º Congresso Regional Centro-Oeste, Minas e Espírito Santo dos Corretores de Seguros, o Congrecor, que terá como tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”. O evento, que acontece entre 24 e 26 de abril, no hotel Royal Tulip, em Brasília, contará com a presença de diversos executivos da companhia, como o CEO, Eduardo Dal Ri (foto), o vice-presidente Comercial, Marcos Machini, e o vice-presidente de Produtos Auto, Rafael Ramalho.

A presença do Grupo HDI no Congrecor faz parte da estratégia da empresa de reforçar a importância do trabalho junto aos corretores da região Centro-Oeste, sempre visando o crescimento mútuo e o sucesso dos profissionais.

Além da presença confirmada dos executivos na agenda do primeiro dia do evento, a companhia também estará presente na programação da Sala de Negócios no segundo dia, com as palestras “Oferta de Produtos do Grupo HDI para o Segmento de Agronegócios”, “Os desafios do Seguro de Vida na Região Minas e Centro Oeste”, “Oportunidades do Mercado de Seguro Residencial”, entre outras.

“Participar do Congrecor é sempre uma ótima oportunidade de nos aproximarmos ainda mais dos nossos parceiros da região Centro-Oeste. É um momento essencial de trocas com os corretores locais, profissionais tão indispensáveis para a vitalidade do mercado”, conta Machini. “E é justamente nessas ocasiões que surgem as melhores ideias para que possamos continuar oferecendo soluções e possibilidades de expansão dos negócios deles. Dessa forma, conseguimos seguir crescendo juntos”, completa o executivo.

K.L.

Revista Apólice