Valor de mercado das 25 principais seguradoras globais aumentou 8,3% no 1º trimestre

A capitalização de mercado agregada (MCap) das 25 principais seguradoras globais cresceu 8,3%, para US$ 3,02 trilhões, em uma base trimestral (QoQ) durante o primeiro trimestre, encerrado em 31 de março de 2024. A maioria das ações registrou um forte crescimento no período, beneficiando-se dos resultados trimestrais positivos, de acordo com a GlobalData.

Murthy Grandhi, analista de perfis de empresas da GlobalData, comenta: “As seguradoras ajustaram os prêmios em segmentos específicos, nomeadamente a linha de propriedades e acidentes (P&C), para contrariar o aumento das despesas com sinistros atribuídas à inflação, às persistentes tensões geopolíticas no Médio Oriente e às calamidades naturais. Estes ajustes permitiram que a indústria seguradora global enfrentasse de maneira eficaz os desafios e alcançasse resultados positivos no primeiro trimestre de 2024”.

Progressive Corp

As ações da Progressive Corp registraram um crescimento notável de 29,9% no valor de mercado durante o primeiro trimestre de 2024, impulsionado pelo desempenho excepcional de 2023 devido à demanda robusta por apólices de seguro. O atraente portfólio da empresa, a forte posição de liderança e o sucesso nos setores automotivo e imobiliário foram os principais contribuintes. Além disso, as suas políticas saudáveis ​​em vigor, as elevadas taxas de retenção e a sólida posição de capital criaram significativamente a procura por ações da Progressive Corp.

Allstate Corp.

A Allstate Corp registrou um aumento de 11,1% ano a ano na receita total para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, atingindo US$ 57,1 bilhões, o que superou as projeções dos analistas. Este notável desempenho foi atribuído à sua recente fusão com a National General, melhorando a sua oferta em benefícios voluntários e negócios de saúde. Consequentemente, a avaliação de mercado da empresa também aumentou 24,2%, atingindo US$ 45,5 bilhões no final do primeiro trimestre de 2024.

Grandhi continua: “A Berkshire Hathaway testemunhou um aumento de 17% no MCap atribuído ao seu desempenho positivo no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023. A empresa alcançou uma receita total de US$ 364,5 bilhões e um lucro líquido de US$ 97,1 bilhões durante este período. Além disso, seu caixa e equivalentes de caixa atingiram US$ 33,7 bilhões, refletindo um aumento de 4,3% em relação aos US$ 32,3 bilhões relatados em 31 de dezembro de 2022. Isso impulsionou a trajetória ascendente das ações, afirmando o status da Berkshire Hathaway como um ativo cobiçado pelo oitavo trimestre consecutivo”.

Já a Humana experimentou uma diminuição de 25,8% no valor de mercado, em grande parte atribuída a um aumento modesto de 3,7% nas taxas de pagamento para pacientes inscritos nos planos Medicare Advantage (MA) pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid dos Estados Unidos para 2025. No entanto, o aumento da taxa foi ajustado com base no estado de saúde dos inscritos no plano. Apesar da impressão inicial de um aumento, os analistas do setor preveem que as taxas de pagamento base reais para os planos de MA diminuam aproximadamente 0,16% em 2025. Este ajustamento descendente é o resultado do aumento esperado na utilização de serviços médicos e da escalada dos custos de saúde.

Uma das principais seguradoras a perder valor de mercado durante o primeiro trimestre de 2024 foi o Grupo AIA, que viu seu valor de mercado sofrer uma erosão de 23,7%. Isto deveu-se principalmente a ações contra ela por parte da Autoridade de Seguros e da Comissão Independente Contra a Corrupção, abordando questões de incumprimento e corrupção. Isto esteve especificamente relacionado com a venda não licenciada de apólices de seguro a visitantes da China continental através do canal de corretagem.

Grandhi conclui: “O setor de seguros está preparado para mudanças substanciais em 2024, impulsionadas pelas flutuações nas despesas de resseguro e pela ameaça crescente dos riscos cibernéticos, alimentadas pelo rápido progresso tecnológico, como a Inteligência Artificial Generativa. As indústrias em todo o mundo estão cada vez mais dependentes de TI, IoT, tecnologia operacional e serviços digitais, como a computação em nuvem, todos componentes integrantes de inúmeras cadeias de abastecimento de proprietários de risco. No entanto, desafios imprevistos, como desastres naturais, mudanças regulatórias e impasses contínuos dentro e ao redor do Mar Vermelho, podem manter as seguradoras alertas. As companhias capazes de adaptar, diversificar e gerir eficazmente os riscos poderão capitalizar as potenciais oportunidades de crescimento no meio desta dinâmica em evolução”.

N.F.

Revista Apólice