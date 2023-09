Allianz Travel revela tendências observadas nas férias de julho

A Allianz Travel, marca de seguro viagem da Allianz Partners, que, no Brasil, atua como representante da Allianz Seguros, divulgou números que observam as tendências e mudanças no mercado de seguro de viagem com base no comportamento dos consumidores para as férias de julho de 2023. A análise oferece insights sobre a procura pelo seguro viagem e os destinos durante o período.

Segundo dados da companhia, houve aumento de 37% na compra do seguro viagem em julho, em comparação ao mês anterior. A tendência também pode ser observada se comparada com as vendas de maio. “Muitas famílias com filhos em período de férias escolares procuram destinos domésticos e internacionais, evidenciando a necessidade de um bom seguro viagem”, explica Rafael Costa, gerente de E-commerce Sênior na Allianz Partners Brasil e LatAm. “Como esperado, a procura do seguro viagem para as férias aumentou. Tanto em 2022 quanto em 2023, julho apresenta um número maior do que os meses anteriores.”

Uma análise dos principais destinos revelou mudanças significativas nas preferências dos viajantes nas férias escolares de 2023. De acordo com os dados, destinos na América do Sul ganharam força em julho, comparado com os meses anteriores. Em maio e junho deste ano, 7% do total das apólices eram para destinos na região, porém, o número aumentou para 23% em julho, voltando para as médias dos anos anteriores. Esse aumento reflete na queda da procura do seguro viagem para destinos domésticos, que estava alta nos meses que antecedem as férias. De 21% das apólices em junho de 2023, o número volta para a média 7% em julho, mostrando a mudança de comportamento dos consumidores na procura por destinos na América do Sul.

Já a Europa manteve-se estável, com cerca de 40% nos meses analisados, assim como a América do Norte, com 27% e Ásia, África e Oceania com tendência constante de 3%.

“Os dados de aumento da procura pelo seguro viagem para destinos domésticos e na América do Sul deve-se em grande parte ao atual alto custo de passagens aéreas e hospedagens em países como Estados Unidos e Europa, mas também mostram como o setor está se transformando pós-pandemia, com uma maior conscientização sobre a importância da cobertura mesmo em viagens pelo Brasil e para países da América do Sul que não exigem o seguro”, explica Costa.

N.F.

Revista Apólice