Mapfre lança campanha publicitária com apoio de corretores

A Mapfre lançou uma campanha publicitária multiplataforma que valoriza os produtos Auto, Vida e Agro. As ações incluem dois filmes para TV, veiculados em TV Aberta, fechada e regionais, além de pílulas e peças para redes sociais e Spotify. Essa é a primeira vez que a seguradora conta com personagens reais para ilustrar e dar protagonismo aos corretores da companhia distribuídos por todo o país. Toda a estratégia da campanha foi desenvolvida pela agência de publicidade Talent.

O conceito é baseado na tagline da empresa, “Cuidamos do que é importante pra você”, e traz os corretores como consultores que podem auxiliar na vida dos segurados a partir das necessidades desses clientes. Para os filmes de TV, uma das peças tem foco em produtos Agro, que explora a ideia de como o seguro é essencial no ecossistema do agronegócio. O outro filme, veiculado em TV aberta nacionalmente, explora como os seguros de automóveis vão além dos benefícios oferecidos diretamente ao bem segurado, o carro, e ressalta que o serviço é flexível para todo tipo de bolso.

Numa ação exclusiva com a Band, a campanha também traz um parceiro de longa data da Mapfre, o ator e influenciador Cássio Reis, que responde perguntas do público com auxílio dos corretores da companhia. Serão 10 VT’s explorando os mais diversos questionamentos, com respostas concedidas por cinco corretores diferentes, que representam as várias regiões do país em que a seguradora atua.

“A estratégia da Mapfre para essa comunicação é valorizar nosso parceiro que faz com que nosso negócio tenha a importância e a atuação pulverizada que tem hoje: o corretor. Por isso, escolhemos para essa campanha cinco profissionais de distintas regiões, que têm uma longa relação com a gente e certamente irão muito bem representar os milhares de corretores que atuam com a companhia. É uma campanha nacional, mas que valoriza todas as regiões do Brasil e a autenticidade”, comenta Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da seguradora.

“Nossa tagline diz ‘Cuidamos do que é importante para você’, mas quem ajuda em todo esse processo são os corretores, que conhecem de perto e entendem nossos clientes como ninguém. Nada mais justo do que dar essa visibilidade a eles que são parte importante dessa rede. Com isso, também conseguimos trazer um tom humano e próximo para o público”, afirma Thiago Brunelli, diretor de criação da Talent.

A estratégia ainda conta com spots de rádio em tom animado, que mostra como contratar um seguro para o seu carro pode deixar seu dia a dia mais leve ao proteger esse bem que te transporta para importantes compromissos, em formato de pílulas também gravadas pelos corretores; e a veiculação em Spotify, que possibilita que a campanha tenha ‘permissão’ para entrar nos carros dos consumidores a partir da playlist dos usuários. “É uma campanha que alia um tom leve e bem-humorado aliado a uma identidade visual moderna e proprietária, chamando atenção das pessoas”, completa Caíque Mazanek, diretor de criação associado da agência.

