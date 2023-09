AXA no Brasil reforça área comercial com novas contratações

Compartilhar no

A AXA no Brasil anunciou novos nomes para a área Comercial da companhia e também promoções de colaboradores, focando em sua estratégia de crescimento e maior capilaridade comercial em território nacional.

Mariane Carvalho foi promovida ao cargo de Gerente das regiões de Minas Gerais e Centro-Oeste. Mariane tem mais de 24 anos de experiência no mercado de seguros e está há sete na companhia.

Mariana Azevedo segue atuando na Operação Comercial de corretores, tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. Mariana tem 15 anos de mercado de seguros, sendo sete de AXA, onde, nos últimos três anos, já vinha atuando como gestora de equipe dos dois estados.

Já Priscilla Daltro chegou para assumir a Gerência Comercial das regiões Norte e Nordeste. Priscilla tem 23 anos de mercado de seguros e especialização em Gestão de Serviços, tendo passado pelas seguradoras Mapfre e Chubb, além das corretoras Aon e Marsh. As três chegam para agregar ao time do diretor comercial Danilo Gomes.

“Nosso objetivo é ter pessoas focadas em macrorregiões, fortalecendo a nossa presença no dia a dia dos corretores, com atendimento mais próximo e maior assertividade no fechamento de negócios”, afirma Danilo.

