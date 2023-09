Fundo de renda fixa da Mapfre Investimentos atinge R$ 1 bilhão

Compartilhar no

A Mapfre Investimentos, gestora de recursos do grupo segurador Mapfre, anunciou que seu fundo de renda fixa alcançou, neste mês de agosto, a marca de 1 bilhão de reais em patrimônio líquido. O montante é 843% superior ao de agosto do ano passado, resultando numa captação líquida de mais de R$ 800 milhões no período.

O fundo foi estabelecido em 2007 e tem como objetivo proporcionar uma carteira diversificada de investimentos em títulos de renda fixa, incluindo títulos públicos e títulos privados a mais de 17 mil cotistas. A estratégia de investimento do fundo é conservadora e busca minimizar o risco de perdas, com uma volatilidade baixa e histórico de retornos consistentes. Nos últimos 12 meses, o fundo atingiu 14,80% de rentabilidade e alta de 10,17% no acumulado de 2023.

A conquista da marca de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido reflete a solidez das estratégias de alocação da empresa. O fundo tem se destacado como uma opção segura e rentável para investidores que buscam diversificação entre as opções de títulos de renda fixa e alta liquidez.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado pelo Mapfre Renda Fixa, sobretudo neste momento desafiador para a indústria de fundos de investimento como um todo”, afirma o diretor de Gestão de Recursos da empresa, Carlos Eduardo Eichhorn. “Este marco é um reconhecimento da qualidade do nosso trabalho, feito por uma equipe experiente e dedicada em manter o nosso padrão em gestão de recursos”, afirma o executivo.

Com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro do país, a Mapfre Investimentos administra um portfólio que ultrapassa a cifra de 13 bilhões de reais em ativos. A companhia oferece uma ampla gama de produtos de investimento, incluindo fundos de renda variável, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de previdência. Atualmente, os produtos de investimentos da gestora são distribuídos por mais de 20 plataformas de investimento, entre grandes instituições bancárias e corretoras.

