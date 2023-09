Seguro de proteção ao crédito ajuda a aquecer mercado de fintechs

Não é de hoje que podemos observar o seguro como uma revolução em serviços financeiros, com todas as mudanças promovidas pela acelerada transformação digital do setor. Não à toa, avalio que as fintechs e outras empresas que provêm financiamento ou crédito vão olhar cada vez mais para um produto específico: o seguro de proteção ao crédito, tecnicamente conhecido como “prestamista”. Em resumo, é o tipo de proteção que ampara o cliente no caso de situações inesperadas que o impeçam de cobrir o pagamento de prestações ou a quitação do saldo devedor de empréstimos e financiamentos, como perda de renda, invalidez e até mesmo para casos de morte.

Segundo o Índice Global de Inclusão Financeira, estudo feito pelo CEBR (Centro de Pesquisas Econômicas e Empresariais), o Brasil está entre os 10 países mais bem avaliados tanto em número como em qualidade de suas startups que oferecem soluções financeiras. A maior concorrência do setor leva as fintechs a criarem produtos e soluções diferenciados, desenvolvidos especificamente para a jornada do seu cliente como forma de mantê-los fiéis e também protegerem a manutenção do negócio.

O ponto mais interessante, no entanto, é que embora tenhamos startups e fintechs excelentes, o seguro de proteção ao crédito não acompanhou essa demanda, pelo menos até agora. Isso é mostrado nos números da Susep (Superintendência de Seguros Privados). Os dados revelam que, até 2022, 67% do mercado estava concentrado em cinco grandes bancos, que exploram muito bem essa oferta relacionada ao crédito concedido.

E vale destacar: a demanda é alta! Ainda de acordo com a Susep, somente nos últimos cinco anos, este segmento segue crescendo de forma consistente, saindo de R$9 bilhões em prêmios no ano de 2017 para R$15.7 bilhões em 2021, uma média de crescimento de 13% ao ano. Para comparação, o seguro de vida, um dos que mais cresceu durante a pandemia, teve R$9.9 bilhões em prêmios emitidos em 2021.

Nas fintechs, o movimento em direção à oferta de seguros desse ramo está um pouco mais lento. Um dos pontos que podem ser um dos ofensores deste avanço é o choque cultural de empresas que nascem digitais com as grandes seguradoras tradicionais, os obstáculos tecnológicos e o modelo de oferta.

Mas como mencionado no início deste artigo, o cenário é muito vantajoso para as startups de crédito, que começam a ter novas opções no mercado que podem viabilizar com mais celeridade produtos altamente personalizados e que atendam ao seu público.

A oportunidade é muito evidente, já que a crescente do seguro proteção financeira está conectada ao disparo da oferta de crédito e da busca dos consumidores por diferentes opções no segmento, para fins diversos de financiamento, seja de imóvel, automóvel e até mesmo para custear itens básicos.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), a busca por crédito tem previsão de alta de 8% para este ano. Ou seja, as fintechs estão no momento certo para buscar uma nova alternativa de renda que, além de diversificar a carteira, é uma ferramenta também de fidelizar clientes e melhorar a experiência do consumidor que busca crédito. Isso tudo atrelado, obviamente, à tranquilidade que este tipo de seguro traz para o próprio capital da empresa, já que protege a instituição contra imprevistos que impeçam o cliente de cumprir com as obrigações do financiamento.

Num cenário de alta das taxas de juros, níveis de desemprego e inadimplência, há uma oportunidade muito sólida para que as fintechs comecem a entender que o seguro de proteção financeira é relevante, sendo uma alternativa rentável para o negócio e simples para o seu cliente.

* Por Mauro Levi D’Ancona, CEO e co-founder da 180° Seguros