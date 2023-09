Felipe Sousa é o novo presidente Brasil da MDRT

O corretor de seguros Felipe Eduardo Sousa é o novo presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil). A Million Dollar Round Table (Mesa Redonda do Milhão de Dólares) é uma associação internacional que reúne profissionais de sucesso em seguro de vida. Nasceu como uma confraria reunindo os profissionais da corretagem com faturamento acima de US$ 1 milhão (por isso o nome), mas hoje se tornou mais abrangente focando, sobretudo, em atuar como entidade de ensino e boas práticas sobre o ramo no mundo. A MDRT oferece aprendizado compartilhado com a indústria de seguros mundial, para mais de 200 países e 70.000 membros.

Felipe Sousa atuava na última gestão como representante da MDRT Brasil na região Sudeste e Norte (Local Chair Brazil), responsável especialmente em relação às ações sociais da Fundação MDRT, que é um ponto forte da entidade.

Na gestão que se inicia em 1º de setembro, 2023-2025, Felipe Sousa sucede ao pai, o também corretor de seguros Josusmar Sousa, CEO da Mister Líber Corretora de Seguros. Josusmar foi presidente da MDRT Brasil (Country Chair Brazil) com a missão de popularizar a entidade entre os brasileiros, ampliando a participação na entidade para, principalmente, solidificar a conscientização sobre a cultura do seguro de vida no país. Agora, Josusmar fica com no Conselho de Ex-presidentes (Past President Council) conselheiro e representante da companhia (Company Chair) Porto Seguros na MDRT.

À frente da MDRT Brasil, Felipe Sousa busca uma atuação complementar. “O próximo passo é abrasileirar a MDRT”, diz. “Agora que temos mais brasileiros na entidade, quero que eles participem e contribuam mais efetivamente. Quero ver mais palestrantes brasileiros nos eventos internacionais, mais congressistas brasileiros, trazer mais materiais em língua portuguesa, produzidos por brasileiros, mais artigos de executivos brasileiros também traduzidos e levados mundo afora. Com esse incentivo de produção de conteúdo, certamente iremos trazer mais seguradoras brasileiras à MDRT, o que irá a aproximar do corretor de forma geral”, explica o novo presidente.

Felipe aponta o momento de mudanças em sua vida. “Na semana da posse, no dia 29 de agosto, nasceu meu primeiro filho, Frederico, para o qual eu já aumentei o capital do meu seguro de vida”, afirma. “A semana foi de grandes emoções, pois no dia 31 de agosto era aniversário de minha mãe, Simone, que faleceu em 2022, justamente no dia de seu aniversário. Ela nos deixou importantes lições sobre cuidado com a família, incluindo a proteção dos seguros. O nascimento do meu filho, bem como o início da gestão na MDRT, irão ressignificar este período com muito sucesso e felicidade”, diz.

N.F.

Revista Apólice