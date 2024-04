EXCLUSIVO – Todos podem participar e têm condições de chegar à premiação final. Esta é a principal mensagem da campanha Talento de Seguros, promovida pela Bradesco Seguros para os corretores que distribuem deus produtos. Cada empresa do grupo (BARE, BVP e Saúde) leva seus vencedores para o pódio.

Em 2024, foram premiados 140 profissionais, corretores de seguros e comerciais da seguradora. O Hotel Transamérica, na Ilha de Comandatuba, recebeu 650 convidados que, durante 4 dias participaram de experiências culturais, esportivas e gastronômicas, além da grande premiação, que este ano teve como tema: Juntos na mesma sintonia. Receber o troféu Talento de Seguros é maior reconhecimento do esforço e do comprometimento de todos em atender bem o cliente final, preocupando-se com a sua proteção.

A Bradesco Vida e Previdência participou pela segunda vez de forma independente da Talento de Seguros. José Pires, diretor comercial da seguradora, contou a experiência de alocar os corretores parceiros em grupos com perfil similar para que eles pudessem concorrer em pé de igualdade. “Conectamos o grupo com equipes internas dedicadas ao apoio, olhando o rendimento, produção etc.”

Como desafio, Pires citou a nova configuração da empresa, que antes produzia predominantemente com corretores da rede. “Saímos de 1900 corretores de mercado em 2022 para quase 5000 em 2023, para o atendimento do público. Temos uma fatia enorme de corretores que tem a confiança do cliente, que é corretor de patrimônio ou de saúde, mas que não vendia Vida e Previdência. Estamos investindo para dar cobertura total aos clientes”, reforçou o executivo

Flavio Bitter, diretor gerente da Bradesco Saúde, explica que a disputa para a Talento de Seguros também é dividida por regiões, além do nível de faturamento. Ao longo de toda a campanha os corretores podem consultar seus resultados parciais no Portal de Negócios da Bradesco Seguros, buscando também a orientação para manter-se competitivo.

“A Talento de Seguros é uma campanha acessível, que contempla desde o pequeno corretor até as assessorias. O corretor atua dentro de um grupo de iguais. Todos os que operam com as seguradoras do Grupo Bradesco participam da campanha”, pontuou Leonardo Pereira de Freitas, diretor comercial da Bradesco Auto/RE.

O modelo comercial do Grupo Bradesco Seguros foi alterado em 2023, segregando os departamentos de distribuição por cada companhia. As estruturas dedicadas ficam na região em que o corretor atua, justamente para aproximar este relacionamento. Além disso, todos os corretores podem receber treinamento para ele ou para sua equipe, presencial ou online, sempre com o apoio da Universeg.

A viagem de premiação é um momento de congraçamento. “Qualquer um pode vir para a Ilha de Comandatuba, mas nesta viagem da Talento de Seguros elas encontram um ingrediente importante: a magia dos detalhes, a proximidade com os executivos, as experiências que não podem ser compradas, como praticar esportes com atletas olímpicos, como Jaqueline e Murilo do Vôlei; Flavio Saretta, do Tênis, e Denilson e Formiga, do Futebol”, ressalta Freitas.

Até o mês de novembro há o apoio do time comercial a todos os corretores de seguros, os resultados parciais ficam disponíveis no portal de negócios. Em dezembro, fica o mistério, revelado apenas na cerimônia de premiação, que junta os finalistas das categorias.

Os executivos de cada região possuem suas metas, o que é muito importante do ponto de vista estratégico da empresa e entre os canais de distribuição. Os produtos são regionalizados e as necessidades são distintas. “Temos que ter produtos, canais e atendimento para alcançar todas as regiões. Temos uma satisfação grande em ter uma apólice em cada município do Brasil”, comemorou Ivan Gontijo, presidente da Bradesco Seguros.

Com a palavra, o presidente

Ivan Gontijo, presidente do Grupo Segurador, aproveitou a oportunidade para falar sobre o desempenho da Bradesco Seguros que, segundo ele, foi muito bom em 2023. “Uma das razões para este desempenho foi a divisão da OV – Organização de Vendas. Isso foi feito em razão da especificidade da atuação de cada uma delas: Auto/RE, Saúde, Vida e Previdência e Capitalização”.

O Grupo conta com o canal de rede, o mercado e o digital, centralizado na holding, dentro das expertises de cada uma das empresas. “A campanha Talento de Seguros demonstra o vínculo da parceria com o corretor. Este é um encontro importante, de reconhecimento e de trabalho, onde se estabelece os laços da parceria da comercialização do grupo como um todo”, comemorou Gontijo.

O presidente ressaltou que este é um trabalho que não se faz sozinho. É uma visão de longo prazo, mantida com apoio dos acionistas e do conselho. “O que faz o Grupo Bradesco é a tecnologia, inovação, a inteligência artificial, mas, acima de tudo, estão as pessoas. É uma companhia feita de pessoas para atender e servir pessoas”, pontuou.

Em 2023 o Grupo Bradesco Seguros atingiu a marca de R$ 107 bilhões em faturamento, com objetivos factíveis e legítimos. O Grupo ocupa lugar entre as 12 maiores empresas do Brasil.

