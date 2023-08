Previdência privada auxilia no planejamento financeiro para o futuro

Quando o assunto é garantir uma aposentadoria tranquila e de qualidade, a previdência privada tem se destacado como uma opção cada vez mais atraente para os investidores. Diferente da previdência pública, a previdência privada, também conhecida como previdência complementar, oferece aos investidores a possibilidade de ter um planejamento financeiro sólido e tranquilo para o futuro.

A previdência privada é considerada um investimento de longo prazo, que oferece diversas opções de classes de ativos, como renda fixa, multimercados, cambiais e ações. Segundo Vanessa Cardoso Lichmann, especialista em investimento e sócia da L’Áquila Invest/XP, essa diversificação possibilita uma gestão mais eficiente e adequada ao perfil de cada investidor.

“Com a previdência privada, é possível planejar e garantir um futuro financeiramente saudável, independentemente dos benefícios oferecidos pelos órgãos públicos. É uma excelente opção para quem busca tranquilidade e segurança financeira ao longo dos anos”, afirma Vanessa.

Benefícios disponíveis na previdência privada

Um dos atrativos mais relevantes da previdência privada são os benefícios sucessórios. O investidor pode escolher, em vida, os beneficiários e o percentual que cada um receberá em caso de seu falecimento. Essa estratégia permite que o valor investido não entre em inventário e que os beneficiários recebam o montante de forma rápida e simplificada.

Além disso, a previdência privada oferece a vantagem da portabilidade. O investidor pode alterar o agente de custódia e a estratégia do investimento sem realizar um resgate e sem incorrer em custos adicionais. Essa flexibilidade permite que o investimento acompanhe as oportunidades do mercado financeiro sem prejuízos.

Regime Tributário na previdência privada

Os planos de previdência privada podem ser classificados em duas categorias: PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).

No PGBL, o investidor tem a vantagem de deduzir até 12% de sua renda tributada na declaração de Imposto de Renda, o que pode proporcionar economia fiscal significativa. No momento do resgate, porém, o imposto incidirá sobre o saldo total do investimento.

Já no VGBL, não há dedução fiscal, mas o imposto incidirá apenas sobre os ganhos obtidos no investimento no momento do resgate.

Progressivo ou regressivo

Para sabermos qual o percentual de imposto devido nos planos previdenciários no momento do aporte, seja ele no plano PGBL ou VGBL, será necessário optar pelo regime tributário progressivo ou regressivo.

No regime tributário progressivo ou compensável, o investidor no momento do resgate será tributado em 15% na fonte referente ao imposto de renda; contudo na sua declaração anual pode ocorrer um ajuste e essa alíquota ser adequada na tabela de imposto vigente para isento ou chegar em 27,5%; as alíquotas serão referentes a cada faixa de valor recebido, quanto mais alto for seu recebimento, mais imposto você pagará.

Importante ressaltar que todas as suas rendas tributadas serão somadas para fins de cálculo de imposto de renda.

Já no regime de tributação regressivo, não existe uma compensação, ele é aplicado de forma definitiva no momento do resgate da previdência. O percentual de tributação varia conforme a data do aporte, chegando a alíquota mínima de 10%, após 10 anos.

Confira na tabela abaixo os percentuais de imposto, de acordo com o tempo de permanência.

Período da aplicação e alíquota do IR*

– até 2 anos: 35%

– de 2 a 4 anos: 30%

– de 4 a 6 anos: 25%

– de 6 a 8 anos: 20%

– de 8 a 10 anos: 15%

– acima de 10 anos: 10%

Importante ressaltar que portabilidades e resgates de previdências podem ser feitos a qualquer momento; desde que respeitado o prazo de 60 dias entre cada movimentação.

Para que você tenha um bom montante em sua previdência privada, para usufruir quando tiver uma idade produtiva menor, o ideal é utilizar a seu favor o tempo atrelado aos juros compostos, o qual com pequenos aportes, com o passar dos anos você terá acumulado uma quantia capaz de trazer tranquilidade para sua vida.

A previdência privada é uma ferramenta poderosa para quem deseja construir um futuro financeiramente seguro e tranquilo. Com a diversificação de investimentos, benefícios sucessórios, portabilidade e regime tributário flexível, essa modalidade de investimento oferece diversas vantagens aos investidores.

Para garantir o melhor proveito desse tipo de investimento, contar com a orientação de um profissional é essencial. Com planejamento adequado e estratégias bem definidas, a previdência privada pode se tornar uma aliada valiosa para o alcance dos objetivos financeiros e uma aposentadoria confortável.

N.F.

Revista Apólice

* Fonte: Previdência – Tabela Regressiva