Affinity Seguro Viagem amplia equipe Comercial em São Paulo

A equipe Comercial do Affinity Seguro Viagem em São Paulo, liderada por Samuel Dorneles e João Woitchecosky, esteve reunida na última sexta-feira, 22 de setembro, para comemorar os números atingidos pela filial da capital paulista e para dar boas-vindas a mais dois contratados: Vinicius Dolenc e Marcos Lopes, que assumem como executivos de vendas. O projeto de expansão que está sendo desenvolvido pelo empresa em São Paulo inclui investimentos em treinamento e capacitação do time para garantir o sucesso das estratégias de vendas.

“Manter a equipe de vendas unida, atualizada e capacitada é fundamental para identificar oportunidades e nos adaptarmos rapidamente às demandas do mercado. Acompanhar e analisar os resultados mensalmente, permite uma tomada de decisão rápida para estarmos sempre em sintonia com as expectativas dos nossos clientes neste mercado tão dinâmico que é o segmento no qual atuamos”, afirma Marilberto França, CEO do Affinity.

Marcos Lopes possui mais de 11 anos de experiência no trade, passou por empresas como Agaxtur, Flytour, GTA e April. Já Vinícius Dolenc contabiliza mais de sete anos de vivência na área Comercial. “A paixão por vendas e por geração de resultados foram os grandes propulsores da minha trajetória. Estou extremamente motivado e determinado em contribuir com a equipe do Affinity. Com ambição, coragem e consistência, tenho certeza que iremos alçar voos ainda mais altos”, afirma Dolenc.

Revista Apólice