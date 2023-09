Allianz Seguros estende cobertura adicional no produto de Frotas

A Allianz Seguros acabou de disponibilizar a possibilidade de contratação da cobertura de lanternas, faróis e retrovisores para motos em novas apólices do produto Frotas. Estas podem ser formadas por veículos mistos ou exclusivamente de duas rodas. A cobertura adicional, que prevê o reparo ou reposição da peça, em caso de trinca ou de quebra, já contemplava os automóveis e os caminhões. O prêmio desta proteção será apresentado aos corretores e clientes nos outputs de cotação, proposta, apólice e endosso. Neste último, a cobertura pode ser contratada somente quando houver a inclusão de um novo item ou a substituição de veículo na frota.

O Allianz Auto Frota é focado em negócios de 3 a 60 itens, com processos de cotação e de emissão de apólice simples, por serem 100% digitais, e com a possibilidade de cotação por planilha online ou inclusão de itens individualmente (item a item). “O cotador deste produto possibilita a negociação de desconto na ponta, dando ao corretor autonomia para negociação com os clientes, e precificação exclusiva, com validação das restrições, modelagem e política de preço específica para o Frotas”, ressalta David Beatham, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da seguradora.

Além das cotações e das emissões serem totalmente digitais, a renovação das apólices e as vistorias também são online. O segurado recebe um SMS, com os links das vistorias para cada veículo, em que ele mesmo dá prosseguimento pelo celular, tornando assim o procedimento mais prático e ágil.

O produto da Allianz possui cobertura adicional de carro reserva, válida para veículos de passeio e picapes nacionais e importados, com 7, 15 ou 30 dias. Há também planos de assistências 24 horas, com opção de contratação de guincho para 200 km, 500 km ou quilometragem livre, para veículos de passeio, picapes e motos e 1.000 km para demais categorias. Em relação às possibilidades de pagamento, há opções com parcelamento do prêmio em 10x sem juros em boleto e 6x sem juros no débito em conta.

N.F.

Revista Apólice