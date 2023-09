FF>>SEGUROS anuncia entrada no Varejo

A FF>>Seguros passou a operar no segmento de Varejo. Esse movimento foi em decorrência do lançamento de sua plataforma digital multiprodutos de seguros de Varejo (FF PLACE), desenvolvida exclusivamente para corretores de seguros e parceiros.

Para reforçar o seu ingresso nesse segmento, a companhia lançou sua primeira campanha publicitária com foco no Varejo. Produzida pela DM9, o tema será o Seguro de Bike e estreia na primeira semana de setembro. Bem-humorada, a campanha procura atrair a atenção das pessoas que praticam o ciclismo, que se transformou em uma verdadeira “febre” em todo o País, seja como instrumento de prática de atividades físicas, competições esportivas, passeios no fim de semana com a família ou simples meio de transporte.

A campanha se dará em duas fases: na primeira, o mobiliário urbano será explorado por meio de exposições em relógios digitais de rua e abrigos nos corredores de ônibus das principais ciclofaixas da cidade de São Paulo. A temática é divertida, pois, em um primeiro momento, a bicicleta não está presente nas peças. As imagens mostram pessoas pedalando em bikes invisíveis com balões de fala onde elas lamentam sua perda e exalta o valor de entrada do produto, mitigando o custo do produto. Na segunda etapa, focada em mídia digital e redes sociais, espera-se um forte engajamento, com a participação de ciclistas e cadastramento de corretores na FF PLACE. De forma rápida, os interessados poderão cotar o valor do seguro da bike e em seguida um corretor entrará em contato para finalizar o processo.

“Trata-se de uma oportunidade importante para a companhia, pois vamos marcar a nossa entrada no segmento de Varejo e na construção da nossa marca para esses novos consumidores.”, assinala Juliana Menezes, superintendente de Marketing da empresa. Segundo ela, a campanha estreará nas ruas das grandes cidades, onde há um fluxo expressivo do público-alvo, sendo envolvidos por mensagens que questionam como seria viver sem bicicleta. “Queremos atrair a atenção para esse vínculo, essa conexão e o que a perda desse meio de transporte e estilo de vida, em caso de roubo ou furto, pode ocasionar. Isto porque comprar uma nova bicicleta custa mais caro do que contar com um seguro acessível quanto o da FF”, complementa Juliana.

“O desafio agora é conquistar a mesma relevância no segmento de Varejo que a Fairfax tem no mundo corporativo, com a oferta de soluções inovadoras para a pessoa física, por meio da plataforma digital e da força da rede de corretores. Queremos impactar positivamente o mercado, buscando transformar o modo como o segmento de varejo opera hoje, conectando performance, sustentabilidade e desenvolvimento humano lastreada nos valores da companhia”, enfatiza Eduardo Pitombeira, head de Varejo e Canais Digitais.

O Seguro de Bike é uma solução completa de seguro que engloba todos os modelos, desde as bicicletas tradicionais, mountain bike, de competições e as modernas elétricas. A cobertura do seguro conta com garantias e serviços para cada modelo e adequada ao perfil dos clientes. O valor básico é de apenas R$ 150,00 por ano, podendo chegar a R$ 120.000,00/ano. Dentre as principais coberturas do Bike de Seguros vale destacar roubo e/ou furto qualificado em todo o país e pago 100% do valor aprovado; danos à bike, durante o uso e/ou transporte; danos a terceiros, incluindo prejuízos materiais e/ou corporais, podendo atingir de 50% a até 500% do valor aprovado; acessórios, abrangendo GPS, ciclocomputador ou velocímetro; e danos elétricos. Também prevê a cobertura internacional da bike, tendo ainda como opção competições esportivas ou modificações (upgrade) no equipamento.

A FF Seguros apresentou uma novidade que certamente atrairá a atenção dos ciclistas que adoram pedalar. No caso de assalto, além da bike, a cobertura do seguro pode ser estendida para o smartphone e smartwatches, caso esses aparelhos também tenham sido levados pelo assaltante.

A plataforma PLACE foi planejada para atender os corretores e outros mercados, como brookers e bancos interessados em oferecer produtos de varejo para seus clientes, acrescenta o head de Canais Digitais, Affinity e Bancassurance da FF Seguros, Marcel Giacon. Para Giacon, os Canais Digitais e Affinity permitem a distribuição de produtos de forma simples, direcionados para uma grande massa de potenciais clientes que aceitam pagar por um seguro de baixo valor. Entre outros exemplos, a garantia estendida, que oferece um ou dois anos a mais de proteção ao equipamento, o seguro de cobertura para a inadimplência em empréstimos, proteção contra roubo de celulares ou cartões de crédito.

