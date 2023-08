Bradesco Seguros apresenta novo superintendente de Sinistros

Márcio Jordão assumiu o cargo de superintendente de Sinistros nos segmentos de Automóveis e Ramos Elementares (Residências, Empresarial, Equipamentos, entre outros) na Bradesco Seguros. O executivo atuava como gerente departamental na companhia, até junho deste ano.

À frente da área, Jordão será responsável pela regulação de sinistros na seguradora e gestão de projetos, como o Descarte Ecológico e o Sinistro Sustentável, ações pioneiras no setor de Seguros voltadas à sustentabilidade e descarte correto de resíduos sinistrados. Além disso, o superintendente responderá também pelas Operações Emergenciais de Tratamento de Sinistros, acionadas em casos extremos, como eventos climáticos intensos e devastadores.

Outro tema de grande destaque na área, serão os novos investimentos no uso de Inteligência Artificial (I.A), para apuração de sinistros a clientes de Auto. Atualmente, a Bradesco Seguros utiliza a I.A na detecção de perda total de veículos em todo o Brasil. O emprego da tecnologia é parte da estratégia de inovação adotada pela companhia.

“Estou muito honrado em assumir este novo desafio na Bradesco Seguros, empresa a qual dedico cerca de 25 anos de minha jornada profissional. Espero contribuir ainda mais para o desenvolvimento e crescimento da companhia e do setor”, destaca o executivo.

Jordão é Engenheiro Mecânico de formação e possui MBA’s em Gestão de Riscos e Gestão de Negócio com ênfase em Seguros. O executivo realizou também o Program for Management Development (PMD), ministrado pelo ISE Business School, associada ao IESE Business School University of Navarra. Em sua trajetória profissional, ingressou no Grupo Bradesco Seguros ainda como estudante de Engenharia e, atualmente, é membro da subcomissão de sinistro da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) também.

N.F.

Revista Apólice