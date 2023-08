Porto Seguro anuncia novo desafio da Campanha Conquistadores

Compartilhar no

Seguindo seu propósito de engajar e fortalecer seu relacionamento com corretores, a Porto Seguro anunciou novo desafio da Campanha Conquistadores 2023, que vai premiar os participantes que alcançarem as metas com Kits Queijo, Copos Stanley e Cafeteiras Nespresso.

O objetivo do desafio, que acontece durante o mês de agosto, é apoiar os corretores parceiros a ampliar a carteira de novos clientes nos produtos Vida do Seu Jeito, Vida Individual, Vida ON, Vida Mais Simples e Vida Mais Mulher.

O corretor poderá receber brindes conforme a quantidade de vendas realizadas durante o período da campanha e, as metas serão estipuladas e calculadas individualmente, garantindo reconhecimento pelo desempenho alcançado. Para corretores que ainda não venderam seguro de vida em 2023, a ação da Porto considera a partir de apenas dois novos seguros comercializados, para se tornar elegível e receber os prêmios.

Para participar, é necessário se inscrever neste formulário até o dia 31 de agosto. Para a premiação, serão consideradas vendas de Seguro de Vida de 1º a 31 de agosto.

Para mais informações, consulte o regulamento oficial ou procure uma Sucursal.

