Instituto de Longevidade oferece mais de 200 cursos livres para o público 60+

O Instituto de Longevidade MAG Seguros oferece mais de 200 cursos livres para quem deseja se manter atualizado, ou quer adquirir novas habilidades em diversas áreas de conhecimento, sem precisar sair de casa. O serviço faz parte do Programa de Benefícios ViverMais, projeto criado pelo Instituto com o propósito de oferecer mais qualidade de vida e suprir as principais necessidades do público 60+.

Para ter acesso aos cursos, é preciso se associar ao Instituto. O serviço está disponível para pessoas com mais de 60 anos, aposentados ou pensionistas, e não é exigida nenhuma formação prévia. Todos os cursos emitem certificado e podem ajudar na busca por novas oportunidades de trabalho.

As áreas de conhecimento disponíveis são diversas, como: Gestão Financeira, com foco no controle das finanças pessoais; Marketing, abordando gestão e atendimento,; informática, com aulas de Excel, Word, PowerPoint e Google; além de um curso completo de Comunicação Oral e Inglês Básico. Para receber o certificado, o aluno precisa testar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas.

Os cursos para o público 60+ são uma maneira de promover o envelhecimento saudável, o engajamento social e a integração contínua das pessoas idosas na sociedade. “Esses programas ressaltam que a aprendizagem não tem idade limite e o desenvolvimento pessoal e profissional pode e deve continuar ao longo de toda a vida”, explica Antonio Leitão, gerente do Instituto de Longevidade.

O serviço está disponível para teste gratuito durante três meses. Após esse período, o associado pode escolher adquirir o Programa de Benefícios ViverMais por uma mensalidade a partir de R$ 29,90 e ter acesso a outros benefícios, como Tele Saúde, Assistência Residencial e Seguro de Vida.

A importância do público 60+ no mercado de trabalho

Segundo os dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE, em 2060 a idade média dos trabalhadores será de 42,1 anos. No ano passado, a média ficou em 38,8 anos, um pouco acima da média de 2012, que foi de 36,9 anos. Ou seja, a tendência com o passar do tempo de uma mão de obra cada vez mais envelhecida.

Isso significa que o público 60+ deverá cada vez mais desempenhar um papel significativo no mercado de trabalho, sendo fundamental para a construção de equipes diversas, a troca de conhecimento e a contribuição para a economia em geral. As empresas e a sociedade na totalidade podem se beneficiar ao valorizar e integrar os profissionais mais velhos em suas estratégias de desenvolvimento e crescimento, complementa Antonio Leitão.

