Dados do Consumidor.gov.br, plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), mostram que 8,18% dos problemas registrados no segmento de Seguros, Capitalização e Previdência em 2025 estavam relacionados a demandas de SAC não resolvidas, não respondidas ou respondidas fora do prazo. No mesmo levantamento, problemas envolvendo negativa de cobertura, demora injustificada ou divergência na indenização representaram 9,35% dos registros do setor.

Para o Grupo PLL, empresa especializada em tecnologia, serviços e atendimento no pós-venda de dispositivos móveis, os dados reforçam a importância de integrar os diferentes pontos de contato com o consumidor durante a jornada do seguro. A companhia atua na operação de atendimento e no acompanhamento de sinistros para seguradoras e informa que recebe cerca de 20 mil atendimentos mensais nesse segmento. Segundo dados internos, aproximadamente 80% da volumetria de seguros para celulares no Brasil passa por suas operações.

O cenário ganha relevância com a Lei nº 15.040/2024, conhecida como Lei do Contrato de Seguro, que vai completar um ano de vigência, em 11 de dezembro de 2026. Entre outros pontos, a legislação estabelece prazo máximo de 30 dias para que a seguradora se manifeste sobre a cobertura, contado a partir do recebimento dos elementos necessários para a decisão.

No seguro de celular, por exemplo, a experiência do consumidor pode envolver diferentes etapas, como abertura do sinistro, envio de documentos, acompanhamento da ordem de serviço, reparo ou substituição do aparelho e pagamento da franquia. Quando essas etapas não estão bem conectadas, o cliente pode precisar buscar informações por diferentes canais, repetir solicitações e lidar com atrasos na resolução.

“Quando o consumidor aciona o seguro, ele está em um momento delicado, porque precisa resolver um problema com um bem que faz parte da sua rotina. Por isso, é importante que tenha clareza sobre cada etapa, saiba o que precisa fazer e consiga acompanhar o andamento da solicitação sem precisar recomeçar o contato a cada nova dúvida”, afirma Fábio Ferreira da Silva, Gerente de Relacionamento e Contact Center do Grupo PLL.

A operação da empresa reúne canais de voz, WhatsApp, chat e e-mail, além de atividades de backoffice, acompanhamento de ordens de serviço e cobrança de franquias. Os indicadores de atendimento são definidos de acordo com as necessidades de cada operação e acompanhados mensalmente. Entre as metas praticadas estão atender mais de 80% das chamadas de voz em até 20 segundos e mais de 80% das interações por WhatsApp e chat em até 60 segundos. No atendimento por e-mail, a meta é responder mais de 50% das solicitações em até um dia útil e as demais em até dois dias úteis.

Outro desafio está na adaptação dos processos de atendimento às particularidades do mercado brasileiro. Segundo Fábio, seguradoras multinacionais podem levar mais tempo para desenvolver sistemas e fluxos automatizados adequados à realidade local. “Conseguimos desenvolver e testar soluções para agilizar a comunicação com o consumidor sem exigir mudanças nos sistemas ou nos processos internos da seguradora. Isso permite responder com mais agilidade às necessidades da operação e tornar o acompanhamento mais simples para o cliente”, completa.