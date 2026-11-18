A Allianz Seguros anuncia a promoção de Karina Matos ao cargo de diretora de Automóvel. Ela seguirá com reporte direto a Fábio Morita, vice-presidente de Automóvel, Massificados e Vida. Na companhia desde setembro de 2025, a executiva responderá pela estratégia do segmento, um dos pilares de atuação da seguradora, com a missão de impulsionar a evolução da carteira, fortalecer a eficiência dos processos e ampliar a proximidade com clientes e corretores, além de preparar o negócio para as novas dinâmicas do mercado.

Antes, Karina estava à frente da superintendência de Precificação para Massificados, consolidando uma atuação que conectava excelência técnica em pricing e gestão de riscos às prioridades do negócio, com foco em rentabilidade e competitividade, uso prático de inteligência artificial e colaboração próxima com as áreas de Produto, Comercial e Subscrição. Para Morita, a promoção reflete o reconhecimento do trabalho desenvolvido e a valorização de talentos internos. “Promover alguém que já conhece os nossos produtos e a nossa operação é uma forma de dar continuidade ao que estamos construindo, com ainda mais proximidade dos corretores e parceiros”, afirma.

Com mais de 15 anos de experiência, Karina é formada em Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (USP) e em Transformação Digital pelo MIT Professional Education e construiu a sua carreira em grandes empresas do setor, como Chubb, Sura, e Zurich Santander. “Assumo essa nova responsabilidade com muita alegria e entusiasmo. Automóvel é um segmento estratégico para a Allianz, e quero estar ainda mais próxima dos nossos corretores, ouvindo suas necessidades e construindo soluções competitivas que gerem valor para os clientes e apoiem o crescimento sustentável do negócio”, pontua.