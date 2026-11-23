A Porto alcançou valor de marca estimado em R$ 1,644 bilhão em 2026, crescimento de 26,4% em relação ao ano anterior, segundo o ranking Marcas Brasileiras Mais Valiosas, elaborado pela consultoria Interbrand. Com o resultado, a companhia avançou duas posições, passando do 15º para o 13º lugar, e registrou a segunda maior valorização percentual entre as marcas avaliadas.

O levantamento considera o desempenho financeiro dos negócios, a influência da marca nas decisões de compra e sua capacidade de contribuir para a geração de resultados futuros. O indicador representa uma estimativa do valor econômico da marca, e não o valor de mercado da companhia.

A evolução da Porto ocorre em meio à ampliação de sua atuação para além do mercado segurador. Atualmente, o grupo reúne operações nas verticais de Seguro, Saúde, Bank e Serviço, estratégia que busca diversificar as fontes de receita e ampliar o relacionamento com os consumidores.

Para Oliver Haider, diretor de Marketing da Porto, o avanço no ranking acompanha o processo de expansão dos negócios e de fortalecimento da marca. “Nos últimos anos, ampliamos nossa atuação e fortalecemos a presença da Porto na vida das pessoas, sem perder a essência do cuidado que sempre fez parte da nossa história. Esse resultado reflete a confiança dos nossos clientes, corretores e parceiros e a consistência das experiências que buscamos oferecer em cada interação”, afirma.

Além da classificação da Interbrand, a companhia registrou avanços em outros levantamentos de marcas em 2026. Segundo a Porto, foi reconhecida pela Brand Finance como a marca mais forte do Brasil e da América Latina.

No ranking Kantar BrandZ, a empresa avançou 18 posições e apresentou crescimento de 108% no valor estimado de sua marca, conforme a metodologia utilizada pela consultoria.

A Porto também manteve a liderança na categoria de seguros do prêmio Folha Top of Mind pelo 13º ano consecutivo. Os diferentes levantamentos utilizam critérios próprios de avaliação, incluindo valor financeiro, força da marca e lembrança pelos consumidores.