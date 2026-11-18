A escassez de profissionais qualificados é um dos desafios do mercado de reparação automotiva. A partir da escuta de parceiros do setor, o Instituto Tokio Marine Gerações Futuras criou o Oficinas do Futuro, projeto que conecta capacitação profissional a uma necessidade concreta desse mercado. A iniciativa é realizada em parceria com a Tokio Marine, por meio da Diretoria de Sinistros, o SENAI Paraná Londrina e empresas da rede referenciada. A primeira edição acontece em Londrina (PR), com perspectiva de expansão para outras regiões do País.

A primeira turma reúne 15 participantes em uma jornada de 152 horas, com conteúdo teórico e atividades práticas em funilaria, recuperação de peças, pintura e polimento. Ao final do curso, os alunos poderão ser encaminhados a processos seletivos e oportunidades de trabalho na rede parceira. O Oficinas do Futuro integra o Sementes do Brasil, programa do Instituto voltado à formação e inclusão produtiva.

“Acreditamos no potencial da qualificação para abrir novos caminhos profissionais. Com o Oficinas do Futuro, conectamos esse propósito a uma necessidade concreta do mercado, ampliando as perspectivas dos participantes e contribuindo para o desenvolvimento do setor. Essa conexão entre qualificação e inclusão produtiva está no centro da nossa atuação”, afirma Masaaki Itakura, presidente do Instituto Tokio Marine Gerações Futuras.

Para Laur Fernandes Diuri, Diretor de Sinistros da Tokio Marine, a iniciativa contribui para enfrentar um desafio relevante da cadeia de reparação automotiva. “Nossa relação próxima com a rede referenciada nos permite conhecer os desafios do dia a dia do setor, e a escassez de mão de obra especializada é um deles. O projeto nasce dessa escuta e oferece uma capacitação alinhada às competências que o mercado efetivamente demanda”, afirma.

“O projeto da Tokio Marine em parceria com o SENAI e com as oficinas referenciadas é espetacular. As oficinas estão carentes de profissionais nessa área, e muitas pessoas se beneficiam com a iniciativa. Os alunos estão aprendendo uma profissão valiosa, muitos deles sem nenhuma profissão até então, e agora podem se colocar no mercado de trabalho como profissionais de funilaria. O projeto também ajuda muito as oficinas, pois estamos ganhando mais profissionais para um mercado que, no momento, está muito desprovido deles”, afirma Élisson Caetano da Silva, do CRAL – Centro de Reparação Automotiva Londrina.

Criado em 2021, o Sementes do Brasil já preparou 345 jovens para o mercado de trabalho, por meio de iniciativas de capacitação, mentoria e desenvolvimento de competências.