O avanço das ferramentas de inteligência artificial, o uso de dados geoespaciais e o desenvolvimento de soluções inovadoras de seguros e resseguros podem contribuir para ampliar a proteção financeira da sociedade diante dos eventos climáticos extremos. O tema foi abordado pela presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), Rafaela Barreda, no dia 19 de novembro durante o “ANSP Fórum – Clima e Seguro” realizado na sede da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), no Rio de Janeiro.

Ao discutir os desafios impostos pelas mudanças climáticas, Rafaela destacou que o resseguro desempenha papel estratégico na gestão dos riscos das seguradoras, ao ampliar sua capacidade financeira para suportar perdas de grande magnitude, favorecer a diversificação das exposições e agregar conhecimento técnico e modelos avançados de avaliação de catástrofes. Segundo ela, a combinação entre tecnologia, conhecimento técnico e capacidade financeira é fundamental para desenvolver soluções que contribuam para reduzir a lacuna de proteção por seguros no país.

A presidente da Fenaber ressaltou que ferramentas de inteligência artificial e inteligência geoespacial têm assumido papel cada vez mais relevante na avaliação dos riscos climáticos. Essas tecnologias permitem mapear regiões vulneráveis, apoiar análises de cenários e testes de resiliência e estimar perdas potenciais, fornecendo informações para a subscrição, a precificação e a transferência de riscos.

“Com relação às ferramentas que podem ser utilizadas, a IA, a questão de ferramentas de inteligência geoespacial, eu diria que são hoje as prioritárias para qualquer avaliação de risco climático”, afirmou.

Outro ponto abordado foi a importância de ampliar a base de proteção e diversificar os riscos em um país com as dimensões territoriais e as diferentes exposições climáticas do Brasil. Rafaela ressaltou que a mutualidade, associada à adequada gestão das exposições e à atuação do resseguro, contribui para distribuir os impactos financeiros dos eventos extremos e para a sustentabilidade das coberturas.

“A gente costuma falar que no Brasil, na verdade, há poucos pagando por muitos; a gente precisa inverter isso para muitos pagando por poucos”, destacou.

Entre as alternativas para ampliar a proteção financeira, Rafaela chamou a atenção para os seguros e as estruturas de resseguro paramétrico. Nessas soluções, os pagamentos são vinculados a parâmetros objetivos previamente estabelecidos, como índices de chuva ou seca, permitindo maior previsibilidade e agilidade na disponibilização de recursos após a ocorrência de eventos cobertos. Essas soluções podem complementar as coberturas tradicionais. “É uma proteção financeira para você poder ter uma recuperação rápida após um evento catastrófico”, explicou.

Rafaela também enfatizou a importância de conhecer as características dos riscos de cada região para desenvolver produtos adequados às diferentes exposições climáticas. Nesse processo, destacou o trabalho de disseminação de informações e o avanço do diálogo entre o mercado segurador, o governo e os órgãos reguladores.

Para a Fenaber, o fortalecimento da capacidade de resposta aos eventos climáticos exige uma atuação coordenada entre seguradoras, resseguradoras, poder público e órgãos reguladores, com investimentos em dados, prevenção, inovação e mecanismos de transferência de riscos. A ampliação da proteção financeira deve caminhar em conjunto com políticas de adaptação e redução das vulnerabilidades climáticas.

A presidente da Fenaber reconheceu ainda a atuação da CNseg na ampliação dessas discussões e na aproximação entre os diferentes participantes do setor, movimento que, segundo ela, ganhou força nos últimos anos.

O ANSP Fórum – Clima e Seguro reuniu representantes do setor de seguros e especialistas para debater os impactos do El Niño, os desafios dos eventos climáticos extremos e os caminhos para fortalecer a gestão de riscos e a capacidade de resposta das cidades.