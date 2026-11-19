Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Prêmio Fenaprevi Multiplica, que vai reconhecer projetos de educação sobre seguros de vida e previdência privada aberta. Pessoas físicas e organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, podem inscrever iniciativas já executadas ou em andamento, com resultados e impactos demonstráveis, até o dia 07 de março de 2027.

Criado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, o prêmio busca dar visibilidade a iniciativas que ampliem o conhecimento da população sobre proteção financeira e planejamento para o futuro. A proposta é reconhecer experiências que possam inspirar outras pessoas e organizações a desenvolver ações de educação securitária e previdenciária.

Podem participar educadores, comunicadores, pesquisadores, profissionais e empreendedores sociais, entre outros responsáveis por projetos dentro da temática. São aceitos diferentes formatos, como programas educativos, oficinas, cursos, campanhas de comunicação e conteúdos digitais, audiovisuais ou impressos. Projetos ainda restritos ao campo da ideia não são elegíveis.

“Com o Prêmio Fenaprevi Multiplica, queremos reconhecer e valorizar iniciativas que levam conhecimento à população sobre a importância dos seguros de vida e da previdência privada aberta, mostrando como esses instrumentos podem fazer a diferença na vida das famílias, protegendo a renda diante dos imprevistos e contribuindo para um futuro mais seguro e tranquilo. Mais do que premiar projetos que já fazem a diferença, queremos também inspirar novas ideias, incentivar iniciativas a saírem do papel e multiplicar o conhecimento sobre a proteção securitária e previdenciária. Acreditamos que, quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais preparadas estarão para cuidar de si, de suas famílias e de seus sonhos. E é assim que podemos transformar vidas.”, afirma Edson Franco, presidente da Fenaprevi.

Os projetos passarão por avaliação técnica e, posteriormente, pela análise de uma comissão julgadora, conforme os critérios previstos no regulamento. Os finalistas serão divulgados em abril e os três vencedores serão anunciados em cerimônia prevista para maio de 2027, em data e local a confirmar.

O prêmio distribuirá R$ 35 mil entre os três melhores projetos: R$ 20 mil para o primeiro colocado, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Os vencedores também receberão troféus e terão suas iniciativas divulgadas nos canais oficiais da premiação e da Fenaprevi.

O regulamento estabelece restrições de participação. Entre os participantes inelegíveis estão seguradoras, entidades reguladoras e instituições e empresas públicas.